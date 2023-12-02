Погода
$ 88.97 - 89.70
€ 96.70 - 97.70

Китай в декабре заберет из Великобритании двух гигантских панд

230  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Две гигантские панды, Ян Гуан и Тянь Тянь, вернутся из Великобритании в Китай в декабре, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга. Обе панды были переданы Великобритании в 2011 году в рамках международного договора об аренде.

"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора",- сказал Ван Вэньбинь (цитата по "РИА Новости"). По его словам, Китай уже завершил приготовления к приезду панд и с нетерпением ждет животных.

Большая панда - неофициальный символ Китая. Зарубежные государства могут арендовать у Китая панд на срок десять лет. Этот инструмент Китай применяет для налаживания дипломатических отношений. По истечении срока аренды, если договор не был продлен, животных необходимо вернуть Китаю.

"Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран",- подчеркнул представитель китайского МИДа.

Источник: kommersant


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433893
Теги:
Великобритания, Китай, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  