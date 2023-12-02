Китай в декабре заберет из Великобритании двух гигантских панд

Две гигантские панды, Ян Гуан и Тянь Тянь, вернутся из Великобритании в Китай в декабре, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга. Обе панды были переданы Великобритании в 2011 году в рамках международного договора об аренде.

"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечет срок действия договора",- сказал Ван Вэньбинь (цитата по "РИА Новости"). По его словам, Китай уже завершил приготовления к приезду панд и с нетерпением ждет животных.

Большая панда - неофициальный символ Китая. Зарубежные государства могут арендовать у Китая панд на срок десять лет. Этот инструмент Китай применяет для налаживания дипломатических отношений. По истечении срока аренды, если договор не был продлен, животных необходимо вернуть Китаю.

"Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия, укреплять дружественные чувства между народами Китая и других стран",- подчеркнул представитель китайского МИДа.

Источник: kommersant