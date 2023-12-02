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Торговцы рынка "Кудайберген" вышли на митинг

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 2 декабря 2023 года, предприниматели рынка "Кудайберген" вышли на митинг против внедрения ККМ. Причиной недовольства, напомним, стало введение Минэкономики КР особого налогового режима для торговцев рынков "Дордой"и "Кара-Суу", который освобождает их от применения ККМ.

Митингующие также требуют вернуть им старую систему налогообложения, то есть работать на основе добровольных патентов.

Напомним, в Бишкеке ранее торговцы Аламединского рынка, мини-рынка "Чынар", Ортосайского рынка и рынка "Мадина" вышли на митинг.

В Оше митинговали предприниматели сразу трех рынков - "Бостон", "Бексултан" и "Тешик-Таш". Кроме того, на митинг против ККМ выходили и торговцы в Таласе и Караколе.


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URL: https://www.vb.kg/433899
Теги:
митинг, рынок, Кыргызстан
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