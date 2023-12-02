В мэрии Бишкека напомнили о запрете проведения митингов в столице

В целях обеспечения безопасности горожан и предупреждения возможных массовых беспорядков на территории Октябрьского района города Бишкек временно, а именно с 24 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года запрещены проведение всех видов мирных собраний, митингов, пикетов и шествий (флешмобов). Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Данные меры приняты на основании распоряжения муниципальной администрации от 23 августа 2023 года № 218-р и решением Октябрьского суда от 25 августа 2023 года № ЖИ-4718/23.Б2 в соответствии со статьями 14 и 15 Закона Кыргызской Республики "О мирных собраниях".

Так, вышеуказанные мероприятия запрещены, в частности, возле зданий Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, Учреждения № 27 СИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (СИЗО-1), Муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району, Октябрьского районного суда, Октябрьской районной прокуратуры, УВД Октябрьского района, образовательных и медицинских учреждений, на территории рынков и торговых комплексов, в парках "им. Д. Асанова", "Ынтымак- 1", "Ынтымак -2", "Адинай", "Парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана" "Ата-Тюрк", за исключением мероприятий с участием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики.

Кроме того, в социальных сетях распространяется информация о проведении автопробега по определенному маршруту. В свою очередь, отметим, что в адрес муниципалитета не поступало официального уведомления о проведении вышеуказанного мероприятия.

Мэрия города Бишкек убедительно просит горожан соблюдать общественный правопорядок и не нарушать Закон Кыргызской Республики".