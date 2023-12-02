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Жапаров легитимизирует власть в Кыргызстане

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11 апреля 2021 года страна проголосовала за новую Конституцию. Нового в ней было, собственно, то, что она была призвана максимально легитимизировать процесс сосредоточения власти в руках главы государства. С тех пор президент постоянно подтверждает эту самую легитимность власти и доказывает, что народ ему доверился не зря.

Что такое легитимация власти? Вообще слово "легитимный" произошло от латинского legitimus, что буквально значит "законный". Однако понятие легитимной власти не укладывается в рамки законности, оно шире. Говоря простыми словами, легитимной власть считается в том случае, если жители страны (по крайней мере их подавляющее большинство) согласны с действующими институтами власти и права. Согласны с тем, что государством руководит один человек (в данном случае президент), и с тем, что руководство президента – правильное.

С тем, что Кыргызстан стал президентской республикой, народ согласился в 2021 году, проголосовав за новую Конституцию. А дальше пошли непонятки.

Кто-то по сей день обвиняет Садыра Жапарова в узурпации власти. В том, что он решил заделаться ханом и править единолично в свое удовольствие в соответствии со своими личными желаниями и стремлениями.

Кто-то тревожится по поводу того, что в республике установилось двоевластие. Эти тревожащиеся имеют в виду тандем Жапаров-Ташиев, в котором первую скрипку якобы играет генерал.

Есть и такие, кто вообще не может понять, что происходит, и от этого не просто тревожится, но впадает в истеричную панику.

На самом деле все просто. Президент у нас один. Руководит страной он один. Он принимает судьбоносные решения – предварительно советуясь с немногочисленными соратниками. И потом от этих же соратников требует выполнения принятых решений. И делает он это вовсе не из самодержавных амбиций.

Российского президента Владимира Путина журналист Константин Эггерт назвал "главным и единственным институтом в России": "Он один всем командует, но и ответит за все тоже один". Хорошо это или плохо? Сосредоточение власти в руках одного человека может стать благом для государства, если вспомнить известную поговорку "У семи нянек дитя без глазу". При семи няньках надеяться ни на одну из них не приходится, и спросить, если что не так, тоже не с кого. С другой стороны – это тяжкое бремя для самого руководителя. Беря власть в свои руки, он должен быть готов к тому, что, в случае чего, в него полетят все камни. Его тысячу раз распнут за каждый промах, за каждым его шагом будут следить пристально, чуть ли не с лупой. И не простят ему ни политических, ни экономических, ни социальных промашек. Даже "не такую" форму одежды не простят.

Путин к этому готов. Готов ли Жапаров?

Раз встал на этот путь – видимо, взвесил все "за" и "против", учел все риски и подготовился. И с первых дней своего президентства делает все для легитимации власти. В Кыргызстане это непросто. За годы независимости он пережил нескольких президентов, из которых ни один не взял на себя смелость за все нести ответственность в одиночку. Наш народ привык, что каждый глава государства кивает на своих предшественников и именно их ошибками объясняет свои текущие неудачи. Привык народ и к тому, что каждый новый "начальник" много чего обещает. Обещаниями все и заканчивается.

Жапаров сломал эти стереотипы. Он ни на кого не оглядывается и обещает "по делу". Обещал вернуть народу "Кумтор" - вернул. Обещал "разобраться" с энергетикой – и в стране полным ходом строятся и ремонтируются крупные и малые гидроэлектростанции. Обещал серьезно задуматься о железной дороге Китай –Кыргызстан – Узбекистан – и магистраль сегодня уже не выглядит утопией.

Обещал бороться с криминалом, коррупцией и непрофессионализмом чиновников. В союзе с Ташиевым борется так, что по всей стране шум стоит.

Обещал восстановить в Кыргызстане качественное дошкольное и школьное образование. Итог – повсеместное строительство новых школ и детских садов, вкладывание небывалых доселе средств в образовательную сферу…

Жапаров сделал даже то, чего не обещал и чего вроде бы по логике самодержца делать был не должен: на принципиально новых условиях возродил народный курултай. Который теперь похож не на театрализованное представление, где дрессированные участники по щелчку аплодируют всемогущему хану. Теперь президент каждый год обращается к курултаю, рассказывая о своем видении обстановки в стране, выслушивает пожелания, советы и рекомендации… Иногда в резкой форме. И не считает, что это как-то подрывает его ханский авторитет.

Как бы ни подтасовывали факты и ни притягивали за уши цифры зарубежные составители рейтингов, им приходится признать, что вреди кыргызских политиков у Садыра Жапарова наиболее высокий рейтинг. Его то снижают, то вновь выращивают, но ни разу он не опустился ниже рейтинга любого другого политического деятеля. Жапарова не понимают, ругают, в чем-то подозревают – но доверяют больше, чем кому бы то ни было.

Это и есть медленный, но верный процесс легитимации власти.

Если кто в Кыргызстане нелегитимен, так это оппозиция. И не потому, что половина оппозиционеров сейчас сидит, а вторая стоит в очередь на посадку. Жапарову нет нужды бояться, что кто-то из оппозиционеров метит на его "трон": тех, кто мог бы взобраться в президентское кресло и усидеть в нем, на сегодняшний день среди кыргызских оппозиционеров просто нет. Оппозиция окончательно себя дискредитировала своим пустым горлопанством, своими метаниями из стороны в сторону и более чем странными поступками, едва не поставившими страну на грань очередной революции и приграничных столкновений.


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URL: https://www.vb.kg/433901
Теги:
оппозиция, президент
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