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В Бишкеке устроили праздник для детей с инвалидностью (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в честь Международного дня людей с инвалидностью состоялось значимое мероприятие, организованное общественным благотворительным фондом "Открой сердце" под руководством его директора Людмилы Лобасенко. Мероприятие собрало гостей, в числе которых были советник министра образования и науки КР Алмаз Ибраев, ветеран Государственной таможенной службы и бывший председатель Союза художников КР Таалайбек Усубалиев и заместитель председателя совета по делам лиц с инвалидностью при кабинете министров Толкунбек Исаков.

Для юных бишкекчан с инвалидностью был устроен красочный концерт, в рамках которого особенно понравилось детям шоу гигантских шаров. Мероприятие было наполнено радостью и весельем, создавая теплую атмосферу встречи.

Организаторы мероприятия подчеркнули важность инклюзивности и равных возможностей для людей с инвалидностью. Людмила Лобасенко выразила благодарность всем гостям за поддержку и внимание к этой социально значимой проблеме.

Алмаз Ибраев подчеркнул важность создания условий для полноценного участия детей с инвалидностью в культурных и образовательных мероприятиях. Таалайбек Усубалиев, в свою очередь, выразил гордость тем, что события подобного рода становятся традицией в обществе, способствуя повышению осведомленности общества о нуждах и потребностях людей с инвалидностью.

В завершение мероприятия участники запустили шары, символизируя радость и позитивный настрой.


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URL: https://www.vb.kg/433904
Теги:
дети, праздник, Бишкек, ЛОВЗ
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