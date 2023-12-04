На КС-28 создана комиссия по управлению полезными ископаемыми

На саммите лидеров развивающихся стран в рамках конференции ООН по климату КС-28 в субботу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о плане создать комиссию, которая обеспечит "справедливый и устойчивый" переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. В предлагаемую комиссию по критически важным минералам для энергетического перехода войдут представители правительств, международных организаций, промышленности и гражданского общества. Они разработают универсальные и добровольные принципы, которыми будет руководствоваться индустрия добычи ископаемых в предстоящие годы, передает Центр новостей ООН. Об этом сообщается на сайте ООН.

"Гутерриш, убежденный сторонник отказа от ископаемого топлива, сказал лидерам 77 развивающихся стран, включая Китай, что участники КС-28 должны взять на себя обязательство утроить мощности возобновляемых источников энергии, удвоить энергоэффективность и обеспечить всеобщий доступ к "чистой" энергии к 2030 году. Он подчеркнул, что минеральные ресурсы имеют важнейшее значение для достижения целей Парижского соглашения об ограничении глобального потепления 1,5 градусами.

"Добыча критически важных минералов для "революции в области чистой энергии" - для ветряных электростанций, солнечных панелей и аккумуляторов - должна осуществляться устойчивым и справедливым образом", - сказал глава ООН, добавив, что спрос на полезные ископаемые, такие как медь, литий и кобальт, по оценкам, увеличится почти в четыре раза к 2030 году.

Бум "зеленой" энергетики дает возможность развивающимся странам, богатым сырьевыми ресурсами, трансформировать и диверсифицировать свою экономику. Однако отсутствие рекомендаций по управлению ресурсами может усугубить геополитические риски и экологические и социальные проблемы.

"Мы не можем повторить ошибок прошлого", когда развивающиеся страны систематически эксплуатировались для производства сырья, отметил Гутерриш.

Развивающиеся страны на передовой

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис приветствовал лидерство группы 77 развивающихся стран и Китая в усилиях по переходу на возобновляемые источники энергии.

"Они возглавили переговоры по климатическому финансированию, в том числе настаивая на реформе международной финансовой архитектуры, чтобы предоставить развивающимся странам лучший доступ к средствам без чрезмерной долговой нагрузки", – добавил он.

Председатель Ассамблеи объявил о своем намерении организовать "Неделю устойчивого развития" в апреле 2024 года для обсуждения тенденций в области инфраструктуры, транспорта, туризма и, конечно же, энергетики. Он отметил, что развитие этих секторов крайне важно для современной экономики, но при этом они ответственны за значительный уровень выбросов в атмосферу. Фрэнсис пригласил лидеров развивающихся стран принять участие в "Неделе", чтобы продолжить работу над решениями, принятыми на КС-28.

Моральное право

Во второй и заключительный день Всемирного саммита по мерам в области изменения климата, на котором мировые лидеры представили свои национальные стратегии, Генеральный секретарь призвал к ускорению действий, чтобы помочь горным и не имеющим выхода к морю развивающимся странам.

На совещании высокого уровня развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, глава ООН подчеркнул, что эти страны находятся на переднем крае борьбы с изменением климата, сталкиваясь с целым рядом его последствий: опустыниванием и продолжительными засухами, катастрофической утратой биоразнообразия и таянием ледников.

По словам Гутерриша, развивающиеся страны без выхода к морю, не являясь крупными источниками выбросов, сталкиваются с разрушительными последствиями безудержных выбросов другими странами.

"Поэтому я думаю, что у вас есть моральное право сказать тем, кто производит много выбросов, а именно странам "Большой двадцатки", на которые приходится 80 процентов выбросов, что пришло время серьезно их сократить", чтобы люди, живущие в наименее развитых странах, не страдали от последствий изменения климата и получили "тот же уровень благосостояния, который мы хотим для всех во всем мире", добавил глава ООН.

Сигнал бедствия

Выступая на параллельном мероприятии высокого уровня "Зов гор: кто спасет нас от климатического кризиса?", Генеральный секретарь сказал, что "горы подают сигнал бедствия", и участники КС-28 должны ответить на него планом по спасению.

Гутерриш рассказал о своем недавнем "незабываемом визите" в Непал, где он был глубоко потрясен, увидев быстрое таяние ледников и его "ужасающее воздействие" на местные сообщества.

Гималайская страна потеряла почти треть льдов за 30 с небольшим лет, что является прямым последствием загрязнения парниковыми газами, нагревающими планету.

"Непал и другие уязвимые горные страны страдают от кризиса, который создали не они. Если мы не сменим курс, случится катастрофа", - добавил глава ООН.

План действий

Генеральный секретарь подчеркнул исключительную важность решений делегатов КС-28 по так называемой "Глобальной инвентаризации", которая должна подготовить почву для "всплеска глобальных климатических амбиций к 2025 году и в последующий период".

"Инвентаризация" является важнейшим механизмом, созданным в соответствии с историческим Парижским соглашением 2015 года и направленным на оценку прогресса в достижении целей соглашения и поощрение стран к расширению своих планов действий по борьбе с изменением климата.

Гутерриш пояснил, что амбициозные цели этого глобального процесса потребуют значительного прогресса на трех фронтах:

Финансирование: необходимо увеличить взносы в новый Фонд возмещения убытков и ущерба – развитые страны должны выполнить свои финансовые обязательства;

Сокращение выбросов: потепление должно ограничиться установленными Парижским соглашением 1,5 градусами, чему поспособствует справедливый переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии;

Расширение международного сотрудничества: достижение климатических целей, поставленных в Париже, "зависит от нового уровня сотрудничества между правительствами, и между государственным сектором и частными компаниями для сокращения выбросов и защиты всех людей планеты с помощью эффективной системы раннего предупреждения к 2027 году".