Поезда "Чанъань" стимулируют экономический обмен между Китаем и ЦА

"Сиань в древности назывался Чанъань. Великий Шелковый путь брал начало именно в древнем китайском городе Чанъань и тянулся на Запад до Средиземноморья. Отсюда и пошло название нашего грузового поезда "Чанъань" по маршруту Китай-Европа. Он начал курсировать в ноябре 2013 года и считается первым поездом Китай-Европа в Китае с момента выдвижения инициативы "Один пояс - один путь". И с этого момента китайский Сиань стал все более тесно связан с Центральной Азией", - сказал Ма Ли, начальник бюро терминала свободной торговли международного порта Сианя, журналистам ведущих СМИ Евразии, посетившим порт во время пресс-тура, организованного одной из самых влиятельных газет мира – "Жэньминь жибао".

Порт, но "сухой"

Честно сказать слово "порт" звучало несколько необычно, поскольку в городе нет моря. Оказалось, что одним из центральных объектов Нового Шелкового пути является так называемый "сухой порт", расположенный на территории Международного торгово-логистического парка Сианя. "Сухой порт" и планировался как первый удаленный от промышленных центров хаб, который свяжет сухопутные грузовые маршруты экономического пояса Нового Шелкового пути.

По словам Ма Ли, 10 лет тому назад на этом месте была лишь небольшая грузовая станция, а сегодня она превратилась в международный логистический центр с первым в Китае автоматизированным терминалом, являющимся одним из ключевых звеньев портовой инфраструктуры. Благодаря ему ежегодно увеличивается объем контейнерных грузоперевозок. Работа здесь, как убедились журналисты, действительно кипит: бесперебойно осуществляются контейнерные операции, погрузка и выгрузка товаров. А иначе нельзя. Центр связывает восточные береговые районы Китая, где располагаются крупнейшие порты страны, с западными областями. Это и центр международной логистики: китайские контейнеры из порта отправляются в Европу, страны Центральной Азии.

"За 10 лет железнодорожные терминалы города Сиань обслужили более 20 тысяч грузовых поездов Китай-Европа. На днях из Сианьского международного торгово-логистического парка отправился в немецкий Гамбург поезд "Чанъань" с товарами повседневного спроса, оборудованием для фитнеса и другой продукцией. Это был 20 897-й грузовой состав Китай-Европа с момента запуска городом этого международного грузового железнодорожного сообщения.

С начала года порт обслужил 4843 грузовых поезда сообщением Китай-Европа, что почти на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Думаем, что в нынешнем году этот показатель превысит 5000. На сегодняшний день действуют 17 международных маршрутов грузовых поездов Китай-Европа, которые связывают Сиань с крупными пунктами назначения в Евразии", - добавил Ма Ли.

Судя по словам представителей порта, поезда "Чанъань" в экономическом сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией действительно - жизненно важное звено. С момента своего запуска в 2013 году поезда Чанъаньского экспресса совершили более 4200 рейсов между северо-западным китайским городом Сиань и Центральной Азией, соединив крупные города и регионы пяти центральноазиатских стран. И за последнее десятилетие грузовые перевозки претерпели серьезные изменения. Если в первые несколько лет через Чанъаньский экспресс экспортировалось в основном производственное оборудование, например, оборудование для изготовления кирпичей или изготовления полиэтиленовой пленки, то в последние годы экспорт в Центральную Азию стал более разнообразным. Теперь он включает в себя потребительскую электронику, смартфоны, фото и видеотехнику, а также другую электротехническую продукцию.

Китайская лапша с казахстанскими корнями

Аналогичным образом изменились и товары, поступающие из Центральной Азии в Китай - от хлопчатобумажной пряжи до таких продовольственных товаров, как фасоль, пшеница, мед, мясо, а также изделия из кожи. Страны, расположенные на Шелковом пути, налаживают и развивают, образно говоря, сотрудничество со вкусом. В последнее время все больше китайских компаний со своей продукцией выходят на рынки Центральной Азии. Найти свою нишу, но уже на рынке КНР, пытаются и предприятия из стран ЦА.

Успешным примером такого сотрудничества является Сианьская индустриальная корпорация по переработке зерна и производства масла из Казахстана "Айцзюй", посещение которой также входило в программу пресс-тура журналистов стран Евразии.

Заместитель гендиректора Сианьской индустриальной корпорации "Айцзюй" Ван Фан рассказал: "Мы импортируем пшеницу и масличные культуры из Казахстана, чтобы удовлетворить спрос внутреннего рынка на экологически чистое, безопасное и высококачественное зерно и масло. Пять стран Центральной Азии не имеют выхода к морю. Таким образом, экспорт их сельскохозяйственной продукции ограничен транспортировкой и различными факторами. После того как мы вышли на их рынок, мы частично решили проблему и создали взаимовыгодный обмен ресурсами между двумя сторонами".

В 2016 году китайские инвесторы вложили большие средства в проект по выращиванию и переработке зерновых, масленичных культур на территории Северо-Казахстанской области. Как отметили представители компании, проект успешно работает, большое внимание ему уделяют правительства двух стран.

В Казахстане, по словам представителей всемирно известной корпорации "Айцзюй", очень благоприятные климатические условия, поэтому на этой земле выращивается очень много высококачественной сельхозпродукции. Она пользуется большим спросом в Китае. 40 процентов масла завозят в Китай из Казахстана. Как отметил представитель корпорации, казахстанское подсолнечное и рапсовое масло в Поднебесной давно пользуется огромным спросом. Оно не залеживается на прилавках магазинов.

На местном рынке эта китайская корпорация также реализует муку с "казахстанскими корнями" - из казахстанской пшеницы. Жители провинции Шэньси, по словам работников Центра здоровья компании "Айцзюй", который наша группа журналистов посетила во время пресс-тура, очень любят лапшу, печенье, паровые пирожки, приготовленные из этой муки. Нам тоже самим предложили приготовить лапшу из казахстанской муки. Тесто из нее получается действительно изумительное – мягкое, эластичное, отлично тянется, поэтому получается тоненькой и красивой на вид. И лапша из него да еще с китайскими специями – вообще объеденье! А за соседними столиками дети учились готовить из этой же муки печенье, а затем угостили и нас своим очень вкусным десертом.

Компании "Айцзюй" уже больше 80 лет, она известна на рынках многих стран. А с продвижением инициативы "Один пояс – один путь" еще более стремительно развивается, наращивает объемы. При этом основной упор делается на качество. Продукция из Казахстана, как нам рассказали в ходе экскурсии, отвечает всем требованиям. Импортные продукты сейчас очень популярны в Китае. Ведь уровень жизни стремительно повышается и народа много. Тем более, что в Китае стали больше уделять внимания своему здоровью и стремятся выбрать не просто доступную продукцию, они хотят приобрести высококачественный, натуральный товар. Именно поэтому выбор пал на сельхозпродукцию Казахстана, хотя мед жители Поднебесной предпочитают из Кыргызстана.

Это наглядный пример успешного развития торговых обменов между Китаем и пятью центральноазиатскими странами, которые способствуют ускорению экономического роста в регионе. Товарооборот между Китаем и центральноазиатскими странами в прошлом году достиг рекордных 70 миллиардов долларов. И Чанъаньский экспресс сыграл в этом значительную роль. Казахстанское масло и мука перевозятся поездами "Китай – Европа" через КПП "Алашанькоу" и затем прямиком доставляются до Сианя. На мой вопрос, поступают ли товары из Кыргызстана, через международный порт Сианя, начальник бюро терминала свободной торговли Ма Ли ответил, что хотелось бы, чтобы сотрудничество с Кыргызстаном развивалось масштабнее. При этом он выразил надежду, что ситуация в будущем – после строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан - изменится, поскольку товары двух стран интересны друг другу.

Флагманский и знаковый проект

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", за 10 лет в общей сложности было отправлено 77 тысяч таких поездов, соединивших Китай с 217 городами 25 европейских стран, что существенно повысило уровень транспортной взаимосвязанности в Евразии.

За это время было перевезено более семи миллионов контейнеров на сумму 340 с лишним миллиардов долларов. Что стимулировало международное торгово-экономическое сотрудничество, а также способствовало экономическому росту и повышению благосостояния населения. Интеграция грузовых железнодорожных перевозок между Китаем и Европой с трансграничными электронными торговыми и логистическими платформами сформировала новые промышленные кластеры и помогла внутриконтинентальным городам вдоль маршрутов расширить открытость внешнему миру.

Поезда, курсирующие по маршрутам международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, - это флагманский и знаковый проект "Одного пояса - одного пути". Их преимущества очевидны: они охватывают обширную территорию, имеют большой объем перевозок, невысокую стоимость по сравнению с авиаперевозками и короткое время доставки в сравнении с морским транспортом.

Как отмечалось во время встреч в порту Сианя, в настоящее время мир переживает глубочайшие изменения, восстановление мировой экономики остается слабым, множатся факторы нестабильности и неопределенности. В этих условиях поезда Китай-Европа, количество которых растет, стали "стабилизатором" и "ускорителем" торговли между Китаем и Европой, а также странами вдоль маршрутов, внесли и вносят позитивный вклад в восстановление мировой экономики.