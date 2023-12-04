Погода
$ 89.08 - 89.68
€ 96.40 - 97.40

В Бишкеке разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

60  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 25 ноября в районе магазина "Космос" приблизительно с 03.00 до 6.00 (Школа №61 со стороны улицы Малдыбаева, Панфилова дома №4,6,8) был совершен наезд на пожилую женщину, которая вышла вынести мусор.

"75-летняя женщина получила тяжелые травмы. Водитель(ка), совершивший (ая)наезд, с места ДТП скрылся(лась), не оказав даже первую помощь и не вызвав "Скорую".

Была одета в черные легинсы, футболку болотного цвета, стеганую короткую черную куртку, темные резиновые сланцы.

Просим отозваться очевидцев происшествия, водителей, чьи регистраторы могли запечатлеть момент ДТП!

Будем благодарны за ЛЮБУЮ информацию! Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:0770787674, 0500 525 193.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433913
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  