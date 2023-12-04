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Авиакомпании Кыргызстана прошли международный аудит

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров КР по мере возможности решает проблему нахождения авиакомпаний Кыргызстана в "Черном списке" Европейского союза с 2006 года. Об этом сегодня журналистам заявил директор госагенства Данияр Бостонов Бостонов.

По его словам, принимаются меры по улучшению контроля над авиакомпаниями, чтобы они соответствовали мировым стандартам.

"Был проведен международный аудит со стороны Международной организации гражданской авиации ICAO для дальнейшего улучшения стандартов безопасности и эффективности в гражданской авиации Кыргызстана", - сказал Бостонов.


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URL: https://www.vb.kg/433915
Теги:
авиация, Кыргызстан
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