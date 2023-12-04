В Бишкеке задержан угонщик аатомобиля

Оперативниками УВД Октябрьского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении угона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По данным пресс-службы, в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился гражданин М.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в 3-микрорайоне г. Бишкек неправомерно завладели автомашиной марки "Хонда Степвагон" серебристого цвета. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики

По горячим следам оперативниками УВД Октябрьского района был установлен и задержан подозреваемый М.Д. 2004 года рождения. Доставлен в Следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Отметим, что вышеуказанный автомобиль был возвращен заявителю.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений

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