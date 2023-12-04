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Журналистам показали самолеты президента Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Журналистам показали самолеты, на которых президент и вторые лица Кыргызстана совершают полеты: ТУ-154 и Beenchcraft King Air 360.

Директор по качеству стандарта безопасности полетов авиакомпании "AIRKG" Вячеслав Компанеец рассказал, что ТУ-154 эксплуатируется с 1993 году как пассажирский самолёт. В 2008 году был выполнен капитальный ремонт на заводе в Самаре. В этом же году была перекомпоновка под VIP-салон.

Относительно самолета Beenchcraft King Air 360 инженер авиакомпании "AIRKG" Мукамбет Алайчиев пояснил, что он был произведен в конце 2021 года. Салон рассчитан на 9 посадочных мест. Высота полета - 10600 метров. Самолёт совершил несколько внутренних рейсов и в город Худжанд (Таджикистан).


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URL: https://www.vb.kg/433917
Теги:
президент, Кыргызстан, самолеты
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