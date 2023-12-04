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ГКНБ задержаны международные фальшивомонетчики

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ГКНБ КР задержаны члены транснациональной преступной группировки, занимавшиеся незаконным оборотом фальшивых денежных средств в КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст.233 УК КР (Подделка денег и ценных бумаг) и проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых в Бишкеке с поличным были задержаны члены транснациональной преступной группировки, граждане КР Ж.К.А. и М.К.Т., занимавшиеся торговлей поддельными денежными средствами (доллары США, произведённые в Турции).

В частности, задержанные лица по предварительному сговору с гражданами иностранных государств (РУ и Турция) осуществляли перепродажу и реализацию фальшивых денежных средств на территории КР и РУ.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению широкого круга лиц (граждане КР, РУ и Турции), причастных к изготовлению и торговле поддельных денежных средств на территории КР и РУ, с целью пресечения их противоправной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/433918
Теги:
ГКНБ, задержание, фальшивые деньги, Кыргызстан
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