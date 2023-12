Представительство Европейского Союза в КР объявляет о вакансии

The European Union Delegation to Kyrgyzstan is announcing the following vacancy

Budget Officer

The vacancy notice and application details are available on our website:

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/budget-officer-finance-contracts-and-audit-section_en

The deadline for application is 20 December 2023 at 17:00 Bishkek time

by email only to delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu, indicating which position you apply for. Subject of your email must contain "Job Reference Number 422537 ".

No information will be provided by phone.

Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике объявляет о вакансии:

Специалист по бюджетным вопросам

Объявление о вакансии и детали подачи заявки размещены на нашем сайте:

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic/budget-officer-finance-contracts-and-audit-section_en

Крайний срок подачи заявок - 20 декабря 2023 г., 17:00 по бишекскому времени

Заявки необходимо направлять только на следующий адрес электронной почты: delegation-kyrgyzstan-hr@eeas.europa.eu указав название должности, на которую вы подаете. В строке "Тема" вашего сообщения небходимо указать "Job Reference Number 422537 ". Справки по телефону не предоставляются.