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В Бакай-Атинском райотделе образования выявили хищение более 11 млн сомов

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В Бакай-Атинском районном отделе образования установлено хищение государственных денежных средств на сумму 11 млн. 30,7 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

В рамках планового аудита соответствия исполнения бюджета Министерства образования и науки Кыргызской Республики и его подведомственных учреждений за 2022 год, территориальным подразделением Счетной палаты Кыргызской Республики по городу Бишкек, Чуйской и Таласской областям проведен аудит соответствия исполнения бюджета в Бакай-Атинском районном отделе образования, где установлено хищение государственных денежных средств на сумму 11 млн. 30,7 тысяч сомов.

Руководством Бакай-Атинского районного отдела образования необоснованно перечислялись денежные средства на карточные счета работников образовательных учреждений: за 2022 год – 9 млн. 408,9 тыс. сомов, 2023 год – 1 млн. 621,8 тыс. сомов".


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URL: https://www.vb.kg/433924
Теги:
Счетная палата, Таласская область, хищение
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