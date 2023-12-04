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Наступает наиболее продуктивная неделя декабря. Гороскоп с 4 по 10 декабря

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Наступает наиболее продуктивная неделя декабря. С 13 декабря Меркурий начинает ретроградное движение, а потому начнут возникать проволочки и пробуксовки. Пока есть возможность, проводите деловые встречи, занимайтесь оправкой грузов, совершайте инвестиции и покупки. Кстати, подарками к Новому году лучше заняться на этой неделе, особенно если они требуют доставки. Есть шансы преуспеть и в учёбе. Поспешите и с оформлением документов, уже после 13 декабря начнутся переносы сроков и до Нового года рассчитывать на быстрое решение вопросов не придётся.

Овен – пока Меркурий находится в прямом движении, беритесь за срочные дела. Вы сможете оформить документы, быстро уладить важные вопросы с руководством, Предпринятые вами шаги положительно повлияют на доходы, а также на карьеру. Покупки и всевозможные сделки лучше всего завершить до выходных дней. Вы встретите поддержку со стороны давних знакомых и близких людей. А в выходные дни на волне эмоций вы рискуете растратить непозволительно крупную сумму денег непонятно на что.

Телец – ваши идеи оценят, что позволит достичь новых высот в карьере, учёбе, а также общении. Удастся обсудить сотрудничество на следующий год, а с близкими людьми обсудить программу встречи Нового года. Если вы планируете получить посылки, товар из интернет магазинов, до новогодних торжеств, действуйте незамедлительно. Уже через неделю вы можете столкнуться с задержками сроков. В начале недели будьте осмотрительнее с тратами денег.

Близнецы – обижаться на родственников, домочадцев и любимого человека бесполезно. Они не поймут причины вашей обиды и могут ещё вас обвинить в отсутствии внимания к ним. Пока в личной жизни всё идет своим чередом, уделите внимание решению финансовых вопросов, коммерческим сделкам, покупкам и документам. Нежданно негаданно, вы получите незапланированный доход и оформите необходимые документы.

Рак – погрузившись в глубокие раздумья, вы можете не придать значения известиям издалека, предложениям деловых партнёров или домочадцев. Смените тему для размышлений. Услышанные слухи не только создают депрессивное настроение, но и сказываются на здоровье. Занявшись профилактикой хронических заболеваний и предложенными делами, вы отвлечётесь от негатива. Вероятны непродолжительные поездки, решение вопросов с учёбой или работой за рубежом.

Лев – руководство к вам благосклонно, а домочадцы готовы прислушаться к вашим советам и предложениям. Пока царит понимание, решайте важные вопросы. Есть шанс продвинуться по карьерной лестнице, либо получить нужные документы для бизнеса. Удачное стечение обстоятельств пополнит казну в ближайшее время, а вы сумеете сделать покупки в Новому году. Лишь в конце недели воздержитесь от поспешных выпадов в адрес домочадцев .

Дева – ваши идеи у некоторых знакомых, а также у домочадцев, могут вызвать сомнения, но не теряйте время на споры с ними. Смело претворяйте свои идеи в жизнь. Предстоит много поездок, встреч, общения, а вам важно везде успеть и не откладывать ничего на потом. Уже с 13 декабря Меркурий начнёт ретроградное движение и начнутся проволочки, идеи повиснут в воздухе. Возможны встречи с давними друзьями, возобновление отношений после ссоры, а также восстановление гармонии в личной жизни.

Весы – избыток общения и поездок могут утомить. Оцените важность поездки или встречи, прежде чем ломать из-за неё весь график. В суете вы можете принять неверное решение, что скажется на работе и отношениях с родственниками. Продолжая намеченную работу, занимаясь домом и развитием своего дела, вы избежите ошибок. Полезно больше внимания посвятить профилактическим процедурам и физическим упражнениям.

Скорпион – более подходящего времени для деловых и дружеских встреч, а также для свиданий до конца года может и не представиться, а потому в течение недели действуйте решительно и смело. В этом случае вас ожидает успех. Поспешите с отправкой товара, заказом товаров из онлайн магазинов. Удастся достичь значительного успеха в учёбе. С незапланированными покупками, а также инвестициями в начале недели будьте осмотрительнее.

Стрелец – домочадцы и любимый человек могут ещё обижаться на вас. Со временем они изменят свою позицию, но в данный момент диалог ещё вряд ли возможен. Займитесь делами и домашними заботами. Освободившись от тягостных размышлений, вы заработаете больше денег, сможете улучшить положение в собственном бизнесе. В начале недели удачными будут покупки и сделки с недвижимостью.

Козерог – думая о том, как выглядят ваши поступки, слова и внешность в глазах окружающих, вы можете попасть в зависимость от чужого мнения. Кроме искренне преданных людей, вокруг вас сейчас много завистников, которым ваша нерешительность будет только на руку. Поступая в согласии со своими принципами, вы с честью выйдете из различных споров, получите признание в учёбе, бизнесе и сможете произвести впечатление на любимого человека.

Водолей – наступило некое затишье и этим следует воспользоваться для отдыха, укрепления здоровья. Пытаясь произвести впечатление на окружение, вы можете терпеть одно за другим поражение, а потому очередные ваши попытки могут воспринимать на смех. Вечеринки могут утомлять, а на работе отдадут предпочтение более успешным соперникам. Ваши победы впереди, но к ним надо готовиться сейчас, набираясь сил. Возможны незапланированные доходы.

Рыбы – прислушайтесь к идеям и предложениям, полученных с самых разных сторон, и не тяните с ответом. Вовремя отреагировав на полученные сообщения, вы дадите старт перспективному сотрудничеству и проектам, а также определитесь с планами на новогодние праздники. Немного замешкавшись, вы упустите подходящие варианты. В начале недели воздержитесь от споров с руководством и влиятельными людьми. В этих спорах вряд ли что-то родится путное.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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