В Кыргызстане за неделю выявили около 500 пьяных водителей

По предвартельным данным за неделю на территории республики выявлено 20 762 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
С 27 ноябрь по 03 декабрь 2023 года ГУОБДД МВД КР по предвартельным данным было выявлено 20 762 нарушение правил дорожного движения.
из них:
- 386 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
- 494 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
- 63 незаконное затемнение стекол автомобиля;
- 1 136 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
- 2 964 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-12 случаев Автохулиганство;
- 3 980 случая превышения скоростного режима;
- 4 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
- кроме того, 11 723 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1863 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".