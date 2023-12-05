В Кыргызстане за неделю выявили около 500 пьяных водителей

По предвартельным данным за неделю на территории республики выявлено 20 762 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

С 27 ноябрь по 03 декабрь 2023 года ГУОБДД МВД КР по предвартельным данным было выявлено 20 762 нарушение правил дорожного движения.

из них:

- 386 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

- 494 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

- 63 незаконное затемнение стекол автомобиля;

- 1 136 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

- 2 964 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-12 случаев Автохулиганство;

- 3 980 случая превышения скоростного режима;

- 4 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

- кроме того, 11 723 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1863 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".