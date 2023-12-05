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Детали увеличения заработной платы в системе здравоохранения КР

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За последние годы заработная плата медицинских работников была повышена два раза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечает ведомство, до 2021-2022гг. заработная плата медработникам повышалась в 2011 году.

С 1 апреля 2021 года оклады работников системы здравоохранения увеличены на 50 %, для семейных врачей и врачей общей практики оклады увеличены на 100%.

С 1 апреля 2022 года были увеличены должностные оклады работников организаций здравоохранения в среднем на 50%, необходимо отметить, что все надбавки и доплаты сохранены (сельская местность, высокогорье, ученая степень, выслуга лет, категории и т.д) и начисляются к должностному окладу.

Доплата за выслугу лет в системе здравоохранения при стаже работы:

От 5 до 10 лет в размере 10%

От 10 до 15 лет в размере 20 %

Свыше 15 лет в размере 30 %

Примечание: за исключением младшего обслуживающего персонала

Надбавка за квалификационную категорию сохраняется и устанавливается от должностного оклада в следующих размерах:

- высшая квалификационная категория – 50%;

- I квалификационная категория – 30%;

- II квалификационная категория – 10%.

Также отмечаем, что начисление заработной платы ординаторам производится как молодому врачу без надбавок и доплат (надбавка за выслугу лет, за категорию и т.д).


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URL: https://www.vb.kg/433933
Теги:
зарплата, Кыргызстан, медики
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