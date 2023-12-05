В Бишкеке начали курсировать автобусы №102 и №162. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее на этих линиях курсировали микроавтобусы. Теперь вместо них будут курсировать автобусы с теми же номерами. Их обслуживает муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие".

Автобус №102 будет проходить от жилмассива "Рухий-Мурас" до Ошского рынка. Протяженность составляет 25,5 км, а интервал движения автобусов - 10 минут. На линии будут работать 12 автобусов.

Автобус №162 будет курсировать от 12 микрорайона до села Новопокровка. Протяженность составляет 46 км, интервал движения автобусов - 10 минут. На линию будут выходить 18 автобусов.

Отметим, постепенно все маршрутные такси полностью заменят автобусами.