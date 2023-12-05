O!Store дарит новогодние подарки всем при покупке смартфонов Vivo

Сеть магазинов O!Store продолжает радовать своих клиентов и объявляет предновогоднюю суперакцию совместно с брендом Vivo.

При покупке любого смартфона Vivo каждый покупатель получит гарантированный подарок. Вы можете получить пауэрбанк, смарт-часы, наушники TWS AirPods, свитшот, смартфон, Яндекс станцию мини или ноутбук.

Торопитесь, пока не разобрали все смартфоны и подарки, потому что их количество ограничено. Узнать адрес ближайшего магазина можно по ссылке: https://ostore.kg/ru/about/contacts/.

Смартфоны Vivo – это всегда удачное сочетание характеристик и демократичной стоимости. У них отличные камеры и высококачественный звук, есть ещё множество интеллектуальных функций (Smart Wake, Smart Click и Smart Beauty Mode), которые мгновенно адаптируются к потребностям пользователя и делают управление смартфоном чрезвычайно удобным.

Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплат. Остались вопросы? Звоните по номеру 0705007000 или пишите консультантам на сайте ostore.kg.

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Акция "Подарки всем" при покупке смартфона Vivo действует с 05.12.2023 по 15.02.2024 г. включительно во всех магазинах O!Store. Количество товара и подарков ограничено. Подарки выдаются на месте. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Смартфоны сертифицированы. Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.

Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037.