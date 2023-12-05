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В Бишкеке мужчина расплатился за IPhone фальшивыми долларами

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина расплатился за IPhone фальшивыми долларами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 1 декабря в милицию обратился гражданин А.О. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, войдя в доверие, завладел мобильным телефоном марки "Айфон-15" и расплатился фальшивыми денежными средствами в сумме 1 300 долларами. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Ж.К., 1998 года рождения, который был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.

В ходе следствия, подозреваемый добровольно выдал сотрудникам милиции 29 штук номиналом 100 долларов и ранее добытый преступным два мобильных телефона.

Кроме этого, назначена судебно-техническая экспертиза, по результатам которой будет дана дополнительная юридическая оценка действиям подозреваемого лица.


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URL: https://www.vb.kg/433942
Теги:
задержание, фальшивые деньги, Бишкек
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