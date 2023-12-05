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В Национальный центр охраны материнства и детства приедут врачи из Катара

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6 декабря в Национальный центр охраны материнства и детства прибудет группа врачей-хирургов из Государства Катар во главе с профессором Абдулсалам Аль Кахтани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно подписанному меморандуму, Правительство Государства Катар в лице Министерства пожертвований и по делам ислама, берет на себя все финансовые расходы, включая предоставление системы кохлеарного импланта, проведение хирургических операций, обучение хирурга и вспомогательного медперсонала НЦОМиД. Также ими финансируется двухгодичная реабилитация детей после операции.

На этот раз планируется совместно с ЛОР-врачами НЦОМиД провести операции около 50 детям, отобранным специальной комиссией. Всего, в рамках данной программы планируется оперировать 150 детей в год. При этом кыргызские врачи получают ценный опыт по проведению таких операций. Ранее в НЦОМиД был передан дорогостоящий микроскоп для проведения подобных операций.

Суть такой операции заключается в том, что внутренняя часть импланта вживляется во внутреннее ухо на всю жизнь. Наружная часть - речевой процессор - нуждается в замене каждые 5 лет.

Отметим, что операции будут выполнены в НЦОМиД, так как здесь есть все необходимые оборудования для диагностики, проведения хирургических вмешательств и послеоперационной медицинской реабилитации детей с нарушениями слуха. Имеется утвержденное положение по комиссии по отбору детей на кохлеарную имплантацию. Согласно этому положению, есть показания и противопоказания к операции по кохлеарной имплантации.

В целом на базе НЦОМиД уже прооперировано более 120 детей по поводу кохлеарной имплантации. Также есть дети и взрослые, прооперированные за рубежом, их около 200.


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URL: https://www.vb.kg/433943
Теги:
дети, Катар, операция, Кыргызстан, медики, Помощь
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