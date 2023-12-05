Погода
$ 89.15 - 89.70
€ 96.40 - 97.40

В Бишкеке задержана подозреваемая в содействии проституции

55  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержана подозреваемая в содействии проституции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 декабря в милицию обратилась гражданка Д.К. с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "Н.", которая на протяжении трех месяцев выступала посредником для оказания интимных услуг её несовершеннолетней внучкой К.А., 2005 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 2 (Содействие проституции и разврату, те же деяния совершенные с использованием детей) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была задержана гражданка К.Н., 2000 года рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433946
Теги:
задержание, несовершеннолетние, проституция, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  