В Бишкеке задержана подозреваемая в содействии проституции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 1 декабря в милицию обратилась гражданка Д.К. с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "Н.", которая на протяжении трех месяцев выступала посредником для оказания интимных услуг её несовершеннолетней внучкой К.А., 2005 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 часть 2 (Содействие проституции и разврату, те же деяния совершенные с использованием детей) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками была задержана гражданка К.Н., 2000 года рождения, которая была водворена в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.