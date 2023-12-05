Делегация судей из Китая посетила Верховный суд Кыргызской Республики

Заместители председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нурлан Мусаев и Шералы Камчыбеков, а также руководитель аппарата Эркинбек Мамыров приняли делегацию судей КНР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По ее данным, глава делегации – Шаньдун Цзян Дунбинь, старший судья, заместитель председателя Высшего Народного суда. Вместе с ним прибыли Циндао Чжан Чжэнчжи – старший судья, председатель Народного суда средней ступени; Яньтай Юй Сяодун – старший судья, председатель Народного суда средней ступени; Шаньдун Лю Чжэньхуэй – старший судья, главный судья Третьей уголовной палаты Высшего Народного суда; Шаньдун Луо Инь – старший судья, заместитель главного судьи Первой уголовной палаты Высшего Народного суда и Шаньдун Ли Чэньтао – старший судья, главный судья Четвертой уголовной палаты Высшего Народного суда.

Визит стал продолжением договоренностей, достигнутых по итогам Второго форума судей региональных судов Китай – ШОС, который успешно проведен в прошлом году Высшим народным судом провинции Шаньдун. Мероприятие было направленно на обмен судебными практиками и на продвижение сотрудничества между региональными судами стран ШОС, а также на расширение механизмов судебного взаимодействия.

"Сегодняшний ваш визит свидетельствует о всё большем укреплении связей между судебными системами Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, в том числе и Высшим народным судом Шаньдуна. Мы готовы продолжать это сотрудничество, углублять обмен опытом. Как известно, Китай и Кыргызстан связывают многолетние дружественные и добрососедские отношения. В мае текущего года Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров и Председатель Китайской Народной Республики г-н Си Цзиньпин провели встречу в городе Сиань и совместно объявили о повышении статуса китайско-кыргызских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В этой связи следует подчеркнуть, что сотрудничество в судебной сфере является важной частью двусторонних отношений наших государств", - сказал Нурлан Мусаев.

Было отмечено, что на протяжении многих лет Верховный суд Кыргызской Республики и Верховный народный суд Китайской Народной Республики поддерживают дружественные отношения. В октябре текущего года кыргызская делегация была приглашена для участия в Международном форуме по судебному сотрудничеству "Морской шелковый путь", организованном Верховным народным судом Китайской Народной Республики. В рамках форума состоялась весьма плодотворная двусторонняя встреча председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова с председателем Верховного народного суда Китайской Народной Республики Чжан Цзюнем, в ходе которой была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в рамках цифровизации судов.

Ожидается, что китайская делегация посетит в эти дни ряд судебных органов: Бишкекский городской суд, Первомайский районный суд города Бишкек и Дом правосудия Иссык-Кульской области.