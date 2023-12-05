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В Кыргызстане зарегистрированы случаи гонконгского гриппа

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В городе Ош выявлен грипп A H3N2, сообщает Департамент госсанэпиднадзора.

Случаи гриппа A H3N2 были зарегистрированы по результатам лабораторных исследований анализов от больных.

Департамент отмечает, что эпидемиологическая ситуация в городе Бишкек стабильная. По республике регистрируются острые респираторные вирусные инфекции: парагриппы I-IV, бокавирус, РС вирус, сезонный коронавирус, аденовирус и метапневмовирус.

Грипп А H3N2, или гонконгский грипп, - острое респираторное заболевание, отличающееся быстрым течением. Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1968 году в Гонконге. Распространение заболевания быстро приобрело статус эпидемии: в течение двух-трех недель вирус поразил более 500 тыс. человек, а вскоре достиг Европы, США и стран Африки.

Парагрипп – острое инфекционное заболевание вирусной природы, при котором поражаются верхние дыхательные пути.

Бокавирус является одним из многих типов вирусов, которые вызывают простуду, респираторные инфекции и гастроэнтерит у людей.

Респираторно-синцитиальный вирус человека - вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей.

Аденовирусная инфекция - заболевание сопровождается поражением органов дыхания, глаз, желудочно-кишечного тракта и лимфатической системы.

Метапневмовирус - вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/433948
Теги:
грипп, Кыргызстан, здоровье
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