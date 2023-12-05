Бакыт Бакетаев: Отмена ККМ - дорога назад в прошлое

Новая власть во главе с президентом КР Садыром Жапаровым взяла курс на борьбу с коррупцией и теневой экономикой. Главным достижением 2023-го года стало пятикратное повышение сбора налогов, а ВВП Кыргызстана перевалил за 1 триллион сомов, и год заканчиваем с неиспытанным доселе понятием профицит.

За прошедшие тридцать лет Кыргызстан стал бедной страной с богатыми гражданами - это можно судить по статистике на душу населения дорогих автомобилей, элитных домов, туристических поездок и других брендовых вещей.

По официальным данным, ВВП страны на душу населения составляет чуть более 1200 долларов, но если учесть теневые финансовые потоки, то можно смело умножать приблизительно на пять.

В Кыргызстане уже много лет существует огромная разница между объёмом товаров, поставляемых на рынок крупными оптовыми поставщиками и объёмами продаваемых товаров в розницу.

Во всех развитых странах мира учет движений товаров ведется с помощью ККМ и других методов мир пока еще не придумал. Поэтому Правительство КР ведёт настойчивую работу по выведению теневой экономики на белый свет, другой дороги нет, и если отменить ККМ, то эта дорога назад в прошлое.

Правительство даёт некоторые преференции начинающим, мелким и средним бизнесменам работать по патенту до оборотов в восемь миллионов сом, даже есть нулевая ставка в случае использования ККМ, но определенные, многочисленные крупные участники рынка не желают показывать реальные финансовые потоки.

В стране как лавины идут широкие, глубокие реформы по всем направлениям и в данном случае, как говорится: кто не спрятался, того найдут.

Автор: Бакыт Бакетаев, политолог