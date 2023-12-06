Air Astana оштрафовали на 876 млн тенге за завышенные цены на билеты

Авиакомпанию Air Astana оштрафовали на 876 миллионов тенге за злоупотребление монопольным положением. Об этом сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции. По данным АЗРК, совместная проверка с органами прокуратуры показала, что авиакомпания необоснованно включала топливный сбор в стоимость авиабилетов.

"По итогам проверки авиакомпания Air Astana решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы привлечена к административной ответственности на сумму более 876 миллионов тенге за злоупотребление доминирующим/монопольным положением, выраженное в необоснованном применении топливного сбора", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3 500 до 6 500 тенге со всех категорий пассажиров. При этом топливный сбор может взиматься только с целью компенсации роста затрат на авиатопливо в период действия тарифа на перевозку, при расчете которого этот рост учесть не представлялось возможным.

Air Astana заключила антимонопольный комплаенс с АЗРК, направленный на сдерживание цен на монопольных маршрутах по внутренним направлениям.

ДОКУМЕНТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

Исключение применения топливного сбора с 6 декабря 2023 года (не распространяется на билеты, которые были проданы с топливным сбором до 6 декабря 2023 года, независимо от даты вылета). К примеру, средняя цена билета по маршруту Астана - Алматы составит 24 435 тенге вместо действующей цены 28 435 тенге (снижение на 14 процентов), по маршруту Алматы - Актау средняя цена составит 31 078 тенге вместо действующей 37 568 тенге (снижение на 17 процентов).

Обязательства по недопущению повышения цен на услуги авиаперевозки пассажиров по внутренним направлениям до конца 2024 года.

Обязательства по реализации билетов авиакомпанией по средним и низким ценам не менее 70 % (то есть, только 30 % по тарифам класса бронирования Y, B, H) за год, до 31 декабря 2024 года.

АЗРК также инициировало поправки в законодательство, предусматривающие исключение применения топливного сбора.

Источник: village. kz