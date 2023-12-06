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Более 400 тыс. женщин в КР проверили свое здоровье в рамках месячника

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В рамках месячника "Женское здоровье!" в октябре более 400 000 женщин старше 18 лет по всей республике прошли профилактические осмотры в организациях здравоохранения первичного звена с целью профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний.

Месячник проводился Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке швейцарского проекта "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане" с 1 октября по 31 октября 2023 года.

По результатам месячника у 82 000 женщин были впервые обнаружены высокие цифры артериального давления, у 7 000 женщин был выявлен высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и более чем у 6 000 женщин обнаружен высокий риск развития сахарного диабета. Помимо этого, у 5 000 женщин выявили подозрения на рак молочной железы, а у 3 000 женщин – на рак шейки матки.

Следующим важным шагом для системы здравоохранения является работа семейных врачей и медсестер с женщинами с выявленными проблемами здоровья, что поможет снизить риск возникновения неинфекционных заболеваний или предотвратить их осложнения.

Неинфекционные заболевания лидируют по причинам смертности не только в Кыргызстане, но и во всем мире. К основным неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также сахарный диабет и легочные заболевания. Неправильное питание, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя и курение являются основными факторами риска, которые могут привести к неинфекционным заболеваниям.

Проект "Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане", финансируемый правительством Швейцарии, направлен на улучшение здоровья и благополучия населения Кыргызстана путем обеспечения равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и продвижения здорового образа жизни. Проект охватывал Чуйскую, Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области и теперь проект реализует свою деятельность в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а также в городах Бишкек и Ош.


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URL: https://www.vb.kg/433961
Теги:
Кыргызстан, здоровье, женщины
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