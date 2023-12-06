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Ташиев призвал не переводить бытовые вопросы в политическую плоскость

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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев во время официальной церемония открытия нового здания Аламудунского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области обратился к населению с просьбой не поддаваться на различные провокации, а провокаторов - не переводить социально-экономические вопросы в политическую плоскость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его мнению, разрешить ситуацию, возникшую с ККМ, можно путем снижения арендной платы за место и призвал владельцев рынков сделать это.

По словам Камчыбека Ташиева, владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности. Однако, несмотря на то, что торговцы платят немаленькие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия для их работы. В этой связи для улучшения их деятельности владельцам рынков в первую очередь необходимо будет снизить арендную стоимость, как минимум в два раза. Кроме того, мелкие предприниматели, затрудняющиеся в приобретении ККМ, в обязательном порядке должны быть обеспечены бесплатными контрольно-кассовыми машинами.


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URL: https://www.vb.kg/433966
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, налоги в Кыргызстане
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