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"Главу КР поддерживает не только народ, но и международное сообщество"

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- Азиз Осмонов
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов недоволен работой журналистов. Ему не нравится как СМИ реагируют на работу главы КР и кабмина.

Он уверен, что 30 лет страну воспринимали лишь, как государство "с протянутой рукой". Теперь же, благодаря активным встречам и визитам "на высшем уровне", Кыргызстан становится важным политическим партнером.

"Когда я в 2019 году поехал в Лондон и стал поднимать тему экономического сотрудничества, никого в Бишкеке это не интересовало. Мне было обидно до слез, когда соседи хвастались своими достижениями, а про Кыргызстан можно было только сказать, что мы выгнали двух президентов и про то, какие мы гордые и свободолюбивые. И больше ничего. Но Акылбек Жапаров добился того, что в Лондоне перед нами распахнулись ведущие финансовые институты. Но наше общество это не оценило", - подчеркнул Байсалов на пресс-конференции.

Поблагодарил Байсалов и Садыра Жапарова, отметив, что тот "смог встать на путь преобразования".

"Он - человек исключительной скромности. Сейчас на его стороне народ. Наш президент не гонится за дешевым популизмом. За три года он смог полностью изменить страну, заданный им темп - масштабен в истории", - уверен Байсалов.

Зампред кабмина добавил, что сейчас идут в стране болезненные реформы, и людям надо менять свое отношение к происходящему.


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URL: https://www.vb.kg/433968
Теги:
население, правительство, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эдиль Байсалов
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