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Открыто новое здание Аламудунского отделения ГКНБ КР по Чуйской области

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Сегодня состоялось открытие нового здания Аламудунского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, здание торжественно открыл председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государства.

Также глава ГКНБ отметил, о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественную реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.


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URL: https://www.vb.kg/433970
Теги:
ГКНБ, Чуйская область, Открытие
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