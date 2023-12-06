Открыто новое здание Аламудунского отделения ГКНБ КР по Чуйской области

Сегодня состоялось открытие нового здания Аламудунского районного отдела Управления ГКНБ КР по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, здание торжественно открыл председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государства.

Также глава ГКНБ отметил, о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественную реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.