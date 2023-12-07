Погода
$ 89.25 - 89.72
€ 96.40 - 97.40

В Казахстане предложили вернуть в госсобственность водохранилища и каналы

190  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане через 17 лет каждый второй житель рискует остаться без питьевой воды, передает LS.

По словам мажилисмена Бакытжана Базарбека, к 2040 году дефицит воды в Казахстане достигнет 15 млрд куб. м. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря.

"Только подумайте: объем воды, который наша страна использует в качестве чистой питьевой воды, уменьшится как минимум на 50%. Значит, каждый второй казахстанец останется без нее. А без питьевой воды человек живет всего три дня. Это очень опасно. При этом наши поля весной превращаются в озера, а летом – в пустыню. Эта проблема, хоть и повторяется каждый год, но до сих пор не решена. Ресурсы, данные нам природой, утекают сквозь пальцы", – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что глава государства поручил построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тыс. км каналов.

"Но, судя по неактивным и медленным движениям правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена. У нас есть несколько свидетельств этому. Водохранилища – главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных сберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению – неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не вторгается. Оно выходит из-под государственного контроля", – пояснил он.

Базарбек уточнил, что сегодня в стране насчитывается 1,4 тыс. гидротехнических сооружений. Это 342 водохранилища, 219 дамб, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них 333 находятся в республиканской собственности, 895 – в коммунальной. При этом, подчеркнул он, 228 – в частной собственности, а 22 остаются бесхозными.

"И по отдельным фактам в базе госземельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают их, чем вызывают недовольство местного населения. Такие ситуации есть как минимум в пяти-шести областях. Поэтому проведение полной инвентаризации данных объектов в стране, диагностика их состояния и при необходимости немедленное возвращение в собственность государства – дело, не терпящее отлагательств", – призвал он ответственных чиновников.

Депутат также рассказал и о каналах, число которых по стране составляет около 3,5 тыс.

"Более половины из них полностью изношены. В результате 60% воды теряется по пути. Это большие потери. Мы тратим воду впустую и не используем ее должным образом. Вот где должна быть экономия. В целом непонятно и то, кто владеет каналами. Учитывая серьезность вопроса, считаю необходимым создать специальную комиссию при партии Amanat. Также предлагаю принять меры по возвращению на баланс государства водохранилищ, дамб, озер, плотин и других стратегически важных водных объектов страны, перешедших в частную собственность, но оставленных без присмотра, работа по которым не скоординирована. Важно рациональное использование водных ресурсов, а те, кто допускает нарушения законов в этой сфере и не подчиняется требованиям, должны быть подвергнуты суровому наказанию", – резюмировал Базарбек.

Ранее сообщалось, что свыше 220 млрд тенге потратят в Казахстане на решение водных проблем.

ЕАБР в свою очередь предупредили, что Казахстану угрожает хронический дефицит воды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433971
Теги:
вода, Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  