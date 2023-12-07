В Казахстане предложили вернуть в госсобственность водохранилища и каналы

В Казахстане через 17 лет каждый второй житель рискует остаться без питьевой воды, передает LS.

По словам мажилисмена Бакытжана Базарбека, к 2040 году дефицит воды в Казахстане достигнет 15 млрд куб. м. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря.

"Только подумайте: объем воды, который наша страна использует в качестве чистой питьевой воды, уменьшится как минимум на 50%. Значит, каждый второй казахстанец останется без нее. А без питьевой воды человек живет всего три дня. Это очень опасно. При этом наши поля весной превращаются в озера, а летом – в пустыню. Эта проблема, хоть и повторяется каждый год, но до сих пор не решена. Ресурсы, данные нам природой, утекают сквозь пальцы", – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что глава государства поручил построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тыс. км каналов.

"Но, судя по неактивным и медленным движениям правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена. У нас есть несколько свидетельств этому. Водохранилища – главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных сберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению – неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не вторгается. Оно выходит из-под государственного контроля", – пояснил он.

Базарбек уточнил, что сегодня в стране насчитывается 1,4 тыс. гидротехнических сооружений. Это 342 водохранилища, 219 дамб, 119 гидроузлов, 313 прудов. Из них 333 находятся в республиканской собственности, 895 – в коммунальной. При этом, подчеркнул он, 228 – в частной собственности, а 22 остаются бесхозными.

"И по отдельным фактам в базе госземельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают их, чем вызывают недовольство местного населения. Такие ситуации есть как минимум в пяти-шести областях. Поэтому проведение полной инвентаризации данных объектов в стране, диагностика их состояния и при необходимости немедленное возвращение в собственность государства – дело, не терпящее отлагательств", – призвал он ответственных чиновников.

Депутат также рассказал и о каналах, число которых по стране составляет около 3,5 тыс.

"Более половины из них полностью изношены. В результате 60% воды теряется по пути. Это большие потери. Мы тратим воду впустую и не используем ее должным образом. Вот где должна быть экономия. В целом непонятно и то, кто владеет каналами. Учитывая серьезность вопроса, считаю необходимым создать специальную комиссию при партии Amanat. Также предлагаю принять меры по возвращению на баланс государства водохранилищ, дамб, озер, плотин и других стратегически важных водных объектов страны, перешедших в частную собственность, но оставленных без присмотра, работа по которым не скоординирована. Важно рациональное использование водных ресурсов, а те, кто допускает нарушения законов в этой сфере и не подчиняется требованиям, должны быть подвергнуты суровому наказанию", – резюмировал Базарбек.

Ранее сообщалось, что свыше 220 млрд тенге потратят в Казахстане на решение водных проблем.

ЕАБР в свою очередь предупредили, что Казахстану угрожает хронический дефицит воды.