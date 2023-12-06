"Матраимовские люди занимали в таможне решающие должности"

Председатель Государственной таможенной службы (ГТС) КР Самат Исабеков на сегодняшней пресс-конференции рассказал о борьбе с контрабандой, матраимовских схемах и рекордных поступлениях в бюджет страны.

Он отметил, что таможня ликвидировала схему клана Раима Матраимова. Это, в свою очередь, серьезно повлияло на увеличение поступлений в бюджет КР.

"Из таможенной службы за связь с экс-замглавы таможенной службы и ОПГ уволены 58 сотрудников. Среди них были те, кто занимал решающие должности – заместители, главные инспекторы, начальники отделов. На данный момент расследование продолжается. К сожалению, полностью ликвидировать контрабанду не удалось, остались некоторые схемы, поэтому борьба продолжается", - пояснил Исабеков.

В целом "таможенный" год в ведомстве был успешный. ГТС ожидает поступление платежей в 2023 году в размере 111,1 млрд сомов или исполнение уточненного прогноза на 103,3%. То есть, будет собрано больше на 3,5 млрд сомов.

"План в 94,6 млрд сомов был исполнен уже на 15 ноября текущего года. По итогам 11 месяцев ГТС исполнила утвержденный годовой план на 106,5% или собрала больше на 6,1 млрд сомов", - сказал Исабеков.