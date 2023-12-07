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Глава Минсельхоза встретился с фермерами Ошской области

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- Светлана Лаптева
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Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков в Ошской области ознакомился состоянием и строительными работами канала "Жаман-Адыр" Кызыл-Октябрьского айылного аймака, осмотрел питомник "Узгенское лесное хозяйство" в Дон-Булакском айыл окмоту, проверил деятельность племенного фермерского хозяйства Зиябидин-Ата в селе Курбан-Кара Сары-Колотского айылного аймака.

По информации пресс-службы Минсельхоза КР, семеноводческое фермерское хозяйство племенного хозяйства "Зиябидин-Ата" прошло государственную регистрацию 12 февраля 2012 года. В хозяйстве содержится в общей сложности 1000 голов овец, в том числе 300 баранов, 500 голов овец, 100 голов коров, 40 голов телок и 200 голов быков. Всего работает 50 человек. В 2019 году построена теплица на площади 4,0 га в Тепе-Коргонском айылном аймаке Араванского района, там трудятся 60 человек. Произведенная продукция реализуется на внутреннем рынке Кыргызстана в городах Ош, Джалал-Абад и Бишкек.

Катта-талдыкский племенной овцеводческий завод (ГПЗ) в Катта-талдыкском айылном аймаке. В данном хозяйстве не реализовано 15 тонн шерсти мериноса, произведенной за последние два года. Для развития племенного овцеводства от государства попросили выделить дотации.

Завод по производству жидкого азота в Катта-талдыкском айылном аймаке расположен на площади 0, 10 га. Его строительство было завершено в апреле 2022 года и введено в эксплуатацию 12 августа. Завод производит 312 литров в сутки, 13 литров жидкого азота в час.

В настоящее время поднят вопрос о передаче управления заводом по производству жидкого азота в районное управление аграрного развития. Это связано с тем, что руководители предприятия часто меняются, и у руководства возникают проблемы с контролем со стороны района.


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URL: https://www.vb.kg/433977
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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