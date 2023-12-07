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Военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием

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В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий управления пограничной службы ГКНБ по Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, военнослужащий срочной службы ПС Э.Р., 2005 г.р., произвел случайный выстрел из автомата АК-74.

Несмотря на все усилия по оказанию медицинской помощи военнослужащий скончался от полученного ранения. Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть военнослужащего.

По данному факту оповещены соответствующие органы, на месте происшествия проводят следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/433984
Теги:
Ошская область, погибшие, Погранслужба
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