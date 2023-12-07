Осталось 7 не выданных призов – ГНС просит победителей выйти на связь

Государственная налоговая служба завершила процесс вручения призов победителям розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на сегодняшний день из 1132 победителей 1125 человек уже получили свои призы. Однако 7 победителей остаются недоступными из-за выключенных телефонов.

Победители, которые не забрали призы:

iPhone 14:

– Карим Юнусов;

– Руслан Мурсабеков.

Смартфон:

– Алик Шамшидинов;

– Эрнис Ибраев;

– Жамиля Сагынбекова;

– Динара Рысбекова;

– Нурдин Наралиев.

Налоговая служба призывает упомянутых победителей связаться с организаторами лотереи по следующим номерам: (0500) 48-79-62, (0990) 09-20-42, (0221) 80-44-86 для получения выигрыша.

Если связь с победителями не будет установлена до 12 декабря, согласно условиям лотереи, невостребованные призы перейдут в призовой фонд следующего розыгрыша.

Напомним, что следующий розыгрыш лотереи пройдет с 25 по 30 декабря, где будут разыграны 10 квартир, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson.