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Танцоры из Кыргызстана заняли призовые места на международном турнире

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- Назгуль Абдыразакова
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В Астане прошёл международный турнир по спортивным, бальным танцам "ASIAN GRAND PRIX". В турнире принимали участие спортсмены из Казахстана, Франции, Эстонии, Венгрии, Молдовы, Украины, Китая, Португалии, Японии и многих других Европейских и Азиатских стран (более 20 стран). Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным, высокие результаты на этом турнире показали кыргызстанские танцоры.

В категории молодёжь, латина "WDSF Open Latin Youth -2023" Астана , наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли первое место, завоевав золотую медаль из 30 пары.

Наш молодежный танцевальный дуэт Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова заняли второе место в категории "Open RS Latin" Астана молодежь + взрослые Латина. Серебряная медаль из 17 пар. В категории Молодёжь, Латина "WDSF Open Latin Youth -2023" Астана 7 место, в категории "WDSF International Open" категория Взрослые-латина, пара заняла 8 место из 19 пар.

Наша взрослая танцевальная пара Мамаджанов Фарух и Лисовская Регина в категории "WDSF International Open" - категория Взрослые-латина, пара заняла 5 место в финале турнира из 19 пар.


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URL: https://www.vb.kg/433988
Теги:
Казахстан, танцы, турнир, Кыргызстан
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