Погода
$ 89.25 - 89.72
€ 96.40 - 97.40

Насилие – реальность, которая затрагивает каждого

419  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее я придерживалась стереотипного взгляда на гендерные роли, пока сама не прошла серию тренингов по гендерно-чувствительной журналистике. Эти тренинги изменили меня не только как журналиста, но и как члена семьи, научив, как важно строить семейные отношения и распределять бытовые обязанности. Я осознала, что нет строго женской или мужской сферы труда, и гендерные роли могут меняться в различных ситуациях.

Мы живем в обществе, где присутствует множество укоренившихся гендерных предрассудков и стереотипов. Как можно избавиться от них? Как противостоять гендерному насилию? К сожалению, в нашем обществе часто принято обвинять жертву насилия, винить ее в том, что она "сама виновата" из-за своего поведения и одежды.

Вспомним случаи кыргызстанок, ставших жертвами насилия. В 2018 году 19-летняя Бурулай Турдалиева была убита парнем, укравшим ее с целью насильственного вступления в брак. Через три года подобная трагедия произошла с Айзадой Канатбековой, которую тоже украли и убили. В июне 2020 года видео об издевательствах мужа над супругой в Сузакском районе потрясло общественность. Мужчина повесил на ее шею шины и обливал водой. Позже молодой бишкекчанин повесил шины себе на шею и вышел на акцию протеста против насилия над женщинами в нашей стране.

В Узбекистане сняли социальное видео, где дочь, в синяках и со следами побоев на теле, звонит матери и просит о помощи. Мать в ответ говорит, что возвращаться в родительский дом замужней женщине позорно, что их семью будут осуждать. Дочка, не получив поддержки, вновь подвергается физическому насилию. Она решает покончить жизнь самоубийством и только по чистой случайности меняет решение.

В этом году кыргызстанцев вновь потрясла трагедия на Иссык-Куле, когда мужчина убил свою супругу прямо на глазах других членов семьи. В селе Селекционное произошла страшная трагедия с Асель Ногойбаевой, которой экс-супруг отрезал нос и уши. Сейчас ей требуется дорогостоящее лечение.

Важно отметить, что мужчины также подвергаются психологическому насилию. Психологи советуют мужчинам не стесняться выражать свои эмоции, включая слезы.

Мы должны стремиться к созданию общества, где каждый человек, независимо от пола, может чувствовать себя безопасно и счастливо, где отсутствуют гендерные стереотипы, где мы вместе противостоим насилию и создаем поддерживающую среду для всех. Избавление от гендерных стереотипов требует коллективных усилий общества как в законодательном, так и политическом плане. А также проведение образовательных программ по человеческим ценностям.

Психолог Давлаткан Кабыкова высказала свое мнение о важности правильного воспитания и уважения к обоим полам.

-Во всем мире наблюдается аналогичная ситуация, даже в самых развитых странах. Почему же в Кыргызстане все-таки больше случаев насилия? Потому что эти вещи начинаются в семье. Мы неправильно воспитываем мужчин, потерявших благородство. Раньше сыновей воспитывали иначе, учили быть защитниками сестер. Все обсуждают гендерное насилие, но никто не говорит о решении этой проблемы. С психологической точки зрения чрезмерная информация о насилии может оказать обратное воздействие. Для людей с маниакальными наклонностями это может стать неким алгоритмом для действий по принципу "подобное притягивает подобное".

Одной из причин распространения насилия является слабая судебная и правоохранительная системы. Они должны демонстрировать, какие наказания применяются в отношении тех, кто совершает насилие.

В первую очередь необходимо правильно воспитывать детей, чтобы они могли защитить своих сестер. Удивительно, но иногда сталкиваешься с комментариями мужчин, защищающих насильников. Мужчина, поднимающий руку на женщину, – это слабый мужчина с низкой самооценкой. Самодостаточный мужчина не решает проблемы размахиванием кулаками. Ребенок, воспитывающийся в семье, где муж бьет супругу, считает такую модель правильной. И есть большая вероятность, что в будущем он будет поднимать руку на свою вторую половинку. Конечно, не хочется, чтобы разрушались семьи, но стоит ли жить в браке, где отсутствуют гармоничные отношения, где родители не являются хорошим примером, где царит насилие. У нас разрушается институт семьи, и прежде всего оба родителя должны работать над собой для гармонии в семье, - заключила психолог.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433990
Теги:
семейное насилие, Кыргызстан, семья, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  