Насилие – реальность, которая затрагивает каждого

Ранее я придерживалась стереотипного взгляда на гендерные роли, пока сама не прошла серию тренингов по гендерно-чувствительной журналистике. Эти тренинги изменили меня не только как журналиста, но и как члена семьи, научив, как важно строить семейные отношения и распределять бытовые обязанности. Я осознала, что нет строго женской или мужской сферы труда, и гендерные роли могут меняться в различных ситуациях.

Мы живем в обществе, где присутствует множество укоренившихся гендерных предрассудков и стереотипов. Как можно избавиться от них? Как противостоять гендерному насилию? К сожалению, в нашем обществе часто принято обвинять жертву насилия, винить ее в том, что она "сама виновата" из-за своего поведения и одежды.

Вспомним случаи кыргызстанок, ставших жертвами насилия. В 2018 году 19-летняя Бурулай Турдалиева была убита парнем, укравшим ее с целью насильственного вступления в брак. Через три года подобная трагедия произошла с Айзадой Канатбековой, которую тоже украли и убили. В июне 2020 года видео об издевательствах мужа над супругой в Сузакском районе потрясло общественность. Мужчина повесил на ее шею шины и обливал водой. Позже молодой бишкекчанин повесил шины себе на шею и вышел на акцию протеста против насилия над женщинами в нашей стране.

В Узбекистане сняли социальное видео, где дочь, в синяках и со следами побоев на теле, звонит матери и просит о помощи. Мать в ответ говорит, что возвращаться в родительский дом замужней женщине позорно, что их семью будут осуждать. Дочка, не получив поддержки, вновь подвергается физическому насилию. Она решает покончить жизнь самоубийством и только по чистой случайности меняет решение.

В этом году кыргызстанцев вновь потрясла трагедия на Иссык-Куле, когда мужчина убил свою супругу прямо на глазах других членов семьи. В селе Селекционное произошла страшная трагедия с Асель Ногойбаевой, которой экс-супруг отрезал нос и уши. Сейчас ей требуется дорогостоящее лечение.

Важно отметить, что мужчины также подвергаются психологическому насилию. Психологи советуют мужчинам не стесняться выражать свои эмоции, включая слезы.

Мы должны стремиться к созданию общества, где каждый человек, независимо от пола, может чувствовать себя безопасно и счастливо, где отсутствуют гендерные стереотипы, где мы вместе противостоим насилию и создаем поддерживающую среду для всех. Избавление от гендерных стереотипов требует коллективных усилий общества как в законодательном, так и политическом плане. А также проведение образовательных программ по человеческим ценностям.

Психолог Давлаткан Кабыкова высказала свое мнение о важности правильного воспитания и уважения к обоим полам.

-Во всем мире наблюдается аналогичная ситуация, даже в самых развитых странах. Почему же в Кыргызстане все-таки больше случаев насилия? Потому что эти вещи начинаются в семье. Мы неправильно воспитываем мужчин, потерявших благородство. Раньше сыновей воспитывали иначе, учили быть защитниками сестер. Все обсуждают гендерное насилие, но никто не говорит о решении этой проблемы. С психологической точки зрения чрезмерная информация о насилии может оказать обратное воздействие. Для людей с маниакальными наклонностями это может стать неким алгоритмом для действий по принципу "подобное притягивает подобное".

Одной из причин распространения насилия является слабая судебная и правоохранительная системы. Они должны демонстрировать, какие наказания применяются в отношении тех, кто совершает насилие.

В первую очередь необходимо правильно воспитывать детей, чтобы они могли защитить своих сестер. Удивительно, но иногда сталкиваешься с комментариями мужчин, защищающих насильников. Мужчина, поднимающий руку на женщину, – это слабый мужчина с низкой самооценкой. Самодостаточный мужчина не решает проблемы размахиванием кулаками. Ребенок, воспитывающийся в семье, где муж бьет супругу, считает такую модель правильной. И есть большая вероятность, что в будущем он будет поднимать руку на свою вторую половинку. Конечно, не хочется, чтобы разрушались семьи, но стоит ли жить в браке, где отсутствуют гармоничные отношения, где родители не являются хорошим примером, где царит насилие. У нас разрушается институт семьи, и прежде всего оба родителя должны работать над собой для гармонии в семье, - заключила психолог.