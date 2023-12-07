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Как зима превращает Бишкек в город с грязным воздухом

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В нашем городе, как и в любом другом большом городе, качество воздуха меняется в зависимости от времени года. Летом воздух чище, чем зимой. Почему так происходит?

В зимнее время воздух более холодный и плотный, чем летом. Это связано с тем, что летом солнечная энергия нагревает землю и воздух, а зимой солнце не так сильно греет. Более плотный воздух хуже смешивается, поэтому загрязняющие вещества накапливаются в нижних слоях атмосферы.

Еще одним фактором, влияющим на сезонные изменения качества воздуха, являются деревья и кустарники. Летом деревья и кустарники выделяют кислород и поглощают углекислый газ. Они также задерживают пыль и другие загрязняющие вещества. Зимой деревья и кустарники сбрасывают листву, поэтому они не могут очищать воздух так эффективно.

Увеличение количества автомобилей на дорогах также оказывает влияние на качество воздуха. Летом люди чаще отдыхают за городом, поэтому на дорогах меньше машин. Зимой люди больше времени проводят в городе, поэтому количество машин увеличивается. Автомобили выделяют выхлопные газы, которые загрязняют воздух.

Зимой люди используют отопление для обогрева своих домов. Отопление на угле и мазуте является одним из основных источников загрязнения воздуха в Бишкеке. При сгорании угля и мазута в воздух выделяются оксиды азота, оксиды серы, диоксиды углерода и другие загрязняющие вещества..

Проблема ухудшения качества воздуха требует всестороннего подхода к ее решению, который должен включать действия не только со стороны государства, но и каждого отдельного человека в повседневной жизни. Вот несколько ключевых мер, которые могут помочь нам справиться с этой проблемой:

  1. Использование альтернативных источников энергии, таких как газ и электричество.
  2. Необходимо проводить политику энергоэффективности, чтобы снизить потребление энергии в домах и на предприятиях.
  3. Важно озеленять город, чтобы деревья и кустарники могли очищать воздух.
  4. Не следует сжигать мусор, даже пожухлую листву.

Каждый из нас может внести свой вклад в улучшение качества воздуха. Давайте будем более ответственно относиться к окружающей среде и вместе сделаем наш город чище!

Данная публикация подготовлена в рамках реализации малого проекта фонда оплаты исследований и экспертов "Борьба с загрязнением воздуха в КР", реализуемого GIZ.


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URL: https://www.vb.kg/433995
Теги:
GIZ, экология, смог
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