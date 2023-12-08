Хотите заработать 200 сомов за несколько минут, лёжа на диване?

Просто не выпускайте смартфон из рук – приготовьте паспорт и откройте приложение "Мой О!". Пройдите онлайн-идентификацию и получите 200 сомов на баланс + 10 ГБ интернета в подарок!

Как понять, идентифицированный ли вы пользователь?

Зайдите в приложении "Мой О!" в раздел "О!Деньги" или "Меню". Специальное уведомление подскажет вам, проходили ли вы идентификацию. Нажмите на него и пошагово заполните онлайн-заявку, вам понадобится ваш действующий паспорт.

Как только ваша заявка на идентификацию пройдет проверку, вам будет начислено +10 ГБ интернета и 200 сомов на баланс, которые вы сможете потратить на услуги связи О!.

Бонусы за услуги связи О!

Будучи идентифицированным пользователем приложения "Мой О!", абонент О! имеет возможность получать в виде бонусов 1% от потраченных средств на услуги связи О!. 1 бонус = 1 сом. Накопив бонусы, их можно потратить на пополнение своего же баланса, а также на любые товары и услуги всех партнеров программы "О!Бонус".

Начните копить О!Бонусы прямо сейчас! Убедитесь, что у вас любой из тарифов актуальной линейки "Переходи на О!" и установлена последняя версия приложения "Мой О!".

Расскажите друзьям – пусть все получат подарки!

Акция действует с 6 по 31 декабря 2023 включительно. 200 сомов возможно использовать только на услуги связи. 10 ГБ доступны для абонентов тарифных планов "Переходи на О!", "Твой ноль", "Твой Суперноль" и предоставляются на 7 календарных дней.

ООО "НУР Телеком": лицензии ГАС при ГКИТиС КР №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис": лицензия НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017. Идентификацию проводит ОАО "Дос-Кредобанк": лицензия НБКР №037 от 22.06.2017 г. Подробнее: o.kg