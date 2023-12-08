При передаче взятки задержана заместитель Кун-Чыгышского айыл окмоту

При даче взятки в размере 100 000 сомов сотруднику ГКНБ КР с поличным задержана заместитель Кун-Чыгышского айыл окмоту Б.Ш.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что денежные средства предназначались в качестве взятки сотруднику ГКНБ КР, для положительного решения вопроса по прекращению проверки по выявленным нарушениям законодательства КР при проведении тендера на закупку автотранспортной техники на сумму 2,5 млн. сомов со стороны должностных лиц Кун-Чыгышского айыл окмоту Тонского района Иссык-Кульской области.

В настоящее время ведется следствие.