Делегат курултая предложил свой способ борьбы с коррупцией

Делегат предстоящего Народного курултая Тилек Усупов обратился с письмом к президенту КР Садыру Жапарову с предложениями по борьбе с коррупцией. Он предлагает ввести институт общественно-государственного контроля через создание общественно-государственной комиссии.

"Общественно политические процессы проистекают на фоне острой информационной войны. Тотально-коррумпированная система пытается не только сохранить свои позиции, но и перейти в наступление. В такой обстановке, естественно, президент находится в состоянии поиска оптимальных, менее болезненных и в то же время эффективных способов борьбы с коррупцией…

Этой эффективной формулой является образование "общественно-государственной комиссии". Решениям такой комиссии не будет основания придавать оттенки трайбализма, клановости, семейственности или иных признаков. Важно, чтобы качество этого субъекта, не было ослаблено лицами, которым нет доверия у общества. Борьба с коррупцией - это борьба за восстановление прав народа. И в этой борьбе союзником у президента может быть только истинное общество!",. - говорится в письме Тилека Усупова.

Делегат Народного курултая предлагает также создать институт народных заседателей в судах, и закрепить юридический статус видеофиксации судебных процессов. Он убежден, что судебная реформа давно назрела и с этой целью даже выставил свою кандидатуру в Совет по отбору судей.