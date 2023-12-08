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Пункт по раздельному сбору ТБО передан на баланс муниципалитета

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На территории Первомайского района в жилом массиве "Колмо" на пересечении улиц Мидин и Республиканская появился ещё один пункт по раздельному сбору бытовых отходов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с результатами работы ознакомились сотрудники акимиата и представители Международной организации по миграции при ООН (МОМ), также на месте приняты документы о передаче объекта муниципалитету.

Специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом национальных, международных стандартов и санитарно-гигиенических норм, установлено 6 евроконтейнеров, проведено водоснабжение, канализация и электричество, для сортировщика мусора оборудовали помещение.

Цель проекта: привитие горожанам культуры раздельного сбора ТБО и развитие экологического сознания, улучшение экологической ситуации и сохранение здоровья, привлечение частных компаний и увеличение доходной части города.

Напомним, что стройматериалы закуплены Международной организацией по миграции при ООН (МОМ), установкой занимался МП "Тазалык", работа оплачена Первомайским акимиатом.

В этом направлении работы продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/434014
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
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