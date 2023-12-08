Погода
$ 89.30 - 89.70
€ 96.40 - 97.40

Чынгыз Алканов: Мы пришли к общему решению по ситуации с ККМ на рынках

199  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с проводимой налоговой реформой на "Алкан базары" будет предоставлена скидка до 50% на аренду земельных участков под контейнеры. Об этом сообщил учредитель Alkanov group, куда входит рынок "Алкан базары" Чынгыз Алканов, пишет Tazabek.

"Для стабильности, устойчивого развития страны и плавного системного перехода в цифровую экономику мы содействуем реализации государственной политики. По результатам многочисленных встреч с арендаторами и представителями государственных органов мы пришли к общему решению по ситуации с ККМ на рынках - поддержать льготными условиями наших арендаторов", - отметил Чынгыз Алканов.

Сегодня рынок продолжает реализовывать ранее проводимую стратегию по благоустройству. В этом году дополнительно строятся благоустроенная гостиница для оптовых покупателей из-за рубежа и современная кухня для обеспечения горячей едой всех желающих на рынке. Уже реализованы инициативы по созданию удобных автопарковок, замене всех стратегических коммуникаций, по введению электронного учёта арендаторов, асфальтированию подъездных путей и многие другие.

Справка об Алкан базары

Алкан Базары – единственный в Кыргызстане вещевой оптово-розничный рынок, представляющий швейную отрасль страны. Алкан Базары активно продвигает бренд "Made in KG" в КР и за рубежом. ОсОО "Алкан Базары" начало свою деятельность более 25 лет назад. Более 2000 человек осуществляет торговую деятельность, реализуя продукцию отечественных производителей на данном рынке. Начиная с 2011 года на базаре проводится ежегодная ярмарка "Made in KG".

Только в 2023 году уже выделено более 70 млн. сом в развитие инфраструктуры рынка. В 2022 году ОсОО "Алкан Базары" вошло в список крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана.

На постоянной основе идёт улучшение благоустройства рынка, делая его самым современным и комфортабельным в КР. Для удобства арендаторов и покупателей на территории построены комфортабельные гостиницы, кафе, удобные склады и большая автостоянка.

Для создания благоприятных условий предпринимателям – арендаторам рынка собственниками и администрацией базара были осуществлены следующие крупные инициативы.

• Заасфальтирована муниципальная дорога, ведущая к рынку, протяжённостью около 1,5 км. - от ул. Элебесова до АБЗ и ул. Аксуйская.

• Торговые ряды (проходы) полностью проложены брусчаткой.

• В целях обеспечения безопасности на торговых рядах и автостоянках установлено видеонаблюдение с противопожарной системой.

• Функционирует по всему ТРК "Дордой" радиоузел, освещая последние новости и объявления соседних рынков.

• Контейнерные ряды полностью выкрашены и маркированы в едином стиле.

• В период 2013-2016 гг. произведена полная реконструкция крыш и проходов, на 100%, сооружена прозрачная крыша по всему рынку, которая создает комфорт и освещение для торгующих и покупателей.

• Замена электропроводки.

• Расширение и ремонт парковки (снос коммерческих площадей для увеличения площади стоянки – для удобства арендаторов и клиентов).

• Парковка 100% заасфальтирована на 800 парковочных мест.

• Стройка новой гостиницы: начало демонтажных работ в марте 2023, начало строительных работ: 15 июня 2023, планируемые сроки завершения: конец 2023 года, бюджет: более 50 000 000 сом, площадь: 2000 м2, из них 1000 - гостиница и 1000 - банковские помещения, пункты обмена валют и кафе.

• Реконструкция 1 этажа и перенос банков для удобства посетителей.

• Открытие офиса налоговой.

• Крытая автостоянка для городских и пригородных маршруток.

• Стабильное напряжение, надежное электроснабжение, новая ТП.

• Круглосуточная охрана и ГБР.

• Установлена электронная автоматизированная система сдачи и приема объекта (контейнера) под охрану.

• Работают склады для грузоперевозки товаров предпринимателей по всему СНГ.

• Функционируют парикмахерская, кафе, аптека и общественные туалеты.

• Полностью заменены канализационные сети по всей территории рынка в 2022г.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434018
Теги:
рынок, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  