Чынгыз Алканов: Мы пришли к общему решению по ситуации с ККМ на рынках

В связи с проводимой налоговой реформой на "Алкан базары" будет предоставлена скидка до 50% на аренду земельных участков под контейнеры. Об этом сообщил учредитель Alkanov group, куда входит рынок "Алкан базары" Чынгыз Алканов, пишет Tazabek.

"Для стабильности, устойчивого развития страны и плавного системного перехода в цифровую экономику мы содействуем реализации государственной политики. По результатам многочисленных встреч с арендаторами и представителями государственных органов мы пришли к общему решению по ситуации с ККМ на рынках - поддержать льготными условиями наших арендаторов", - отметил Чынгыз Алканов.

Сегодня рынок продолжает реализовывать ранее проводимую стратегию по благоустройству. В этом году дополнительно строятся благоустроенная гостиница для оптовых покупателей из-за рубежа и современная кухня для обеспечения горячей едой всех желающих на рынке. Уже реализованы инициативы по созданию удобных автопарковок, замене всех стратегических коммуникаций, по введению электронного учёта арендаторов, асфальтированию подъездных путей и многие другие.

Справка об Алкан базары

Алкан Базары – единственный в Кыргызстане вещевой оптово-розничный рынок, представляющий швейную отрасль страны. Алкан Базары активно продвигает бренд "Made in KG" в КР и за рубежом. ОсОО "Алкан Базары" начало свою деятельность более 25 лет назад. Более 2000 человек осуществляет торговую деятельность, реализуя продукцию отечественных производителей на данном рынке. Начиная с 2011 года на базаре проводится ежегодная ярмарка "Made in KG".

Только в 2023 году уже выделено более 70 млн. сом в развитие инфраструктуры рынка. В 2022 году ОсОО "Алкан Базары" вошло в список крупнейших налогоплательщиков Кыргызстана.

На постоянной основе идёт улучшение благоустройства рынка, делая его самым современным и комфортабельным в КР. Для удобства арендаторов и покупателей на территории построены комфортабельные гостиницы, кафе, удобные склады и большая автостоянка.

Для создания благоприятных условий предпринимателям – арендаторам рынка собственниками и администрацией базара были осуществлены следующие крупные инициативы.

• Заасфальтирована муниципальная дорога, ведущая к рынку, протяжённостью около 1,5 км. - от ул. Элебесова до АБЗ и ул. Аксуйская.

• Торговые ряды (проходы) полностью проложены брусчаткой.

• В целях обеспечения безопасности на торговых рядах и автостоянках установлено видеонаблюдение с противопожарной системой.

• Функционирует по всему ТРК "Дордой" радиоузел, освещая последние новости и объявления соседних рынков.

• Контейнерные ряды полностью выкрашены и маркированы в едином стиле.

• В период 2013-2016 гг. произведена полная реконструкция крыш и проходов, на 100%, сооружена прозрачная крыша по всему рынку, которая создает комфорт и освещение для торгующих и покупателей.

• Замена электропроводки.

• Расширение и ремонт парковки (снос коммерческих площадей для увеличения площади стоянки – для удобства арендаторов и клиентов).

• Парковка 100% заасфальтирована на 800 парковочных мест.

• Стройка новой гостиницы: начало демонтажных работ в марте 2023, начало строительных работ: 15 июня 2023, планируемые сроки завершения: конец 2023 года, бюджет: более 50 000 000 сом, площадь: 2000 м2, из них 1000 - гостиница и 1000 - банковские помещения, пункты обмена валют и кафе.

• Реконструкция 1 этажа и перенос банков для удобства посетителей.

• Открытие офиса налоговой.

• Крытая автостоянка для городских и пригородных маршруток.

• Стабильное напряжение, надежное электроснабжение, новая ТП.

• Круглосуточная охрана и ГБР.

• Установлена электронная автоматизированная система сдачи и приема объекта (контейнера) под охрану.

• Работают склады для грузоперевозки товаров предпринимателей по всему СНГ.

• Функционируют парикмахерская, кафе, аптека и общественные туалеты.

• Полностью заменены канализационные сети по всей территории рынка в 2022г.