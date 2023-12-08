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Ташиев поручил проверить доходы владельцев рынков

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Сегодня, 8 декабря 2023 года, в рамках оптимизации новой системы налогообложения, а также на фоне попытки дестабилизации общественно-политической ситуации отдельными деструктивными силами посредством организации митингов торговцев крупных рынков страны, председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел оперативное совещание с участием руководства ГКНБ и ГНС КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе мероприятия главой ГКНБ были поставлены приоритетные задачи перед сотрудниками ГКНБ и ГНС по выявлению и пресечению фактов сокрытия истинных доходов субъектами предпринимательства, в т.ч. хозяевами крупных ТРК страны, выявлению лиц, причастных к организации митингов, искоренению коррупции и взяточничества среди сотрудников ГНС с проведением соответствующей кадровой работы внутри налоговой службы, а также решению других важных вопросов в указанном направлении.

Обозначено, что целью реализации поставленных задач является создание благоприятных условий торговцам рынков, снижение для них аренды торговых помещений, а также выявление теневого дохода владельцев торговых точек и торгово-рыночных комплексов.

Обозначено, что действия ГКНБ по пресечению теневого дохода, коррупции и взяточничества во всех сферах жизнедеятельности государства будет только усиливаться".


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URL: https://www.vb.kg/434019
Теги:
Камчыбек Ташиев, рынок, Кыргызстан
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