Ташиев поручил проверить доходы владельцев рынков

Сегодня, 8 декабря 2023 года, в рамках оптимизации новой системы налогообложения, а также на фоне попытки дестабилизации общественно-политической ситуации отдельными деструктивными силами посредством организации митингов торговцев крупных рынков страны, председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел оперативное совещание с участием руководства ГКНБ и ГНС КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе мероприятия главой ГКНБ были поставлены приоритетные задачи перед сотрудниками ГКНБ и ГНС по выявлению и пресечению фактов сокрытия истинных доходов субъектами предпринимательства, в т.ч. хозяевами крупных ТРК страны, выявлению лиц, причастных к организации митингов, искоренению коррупции и взяточничества среди сотрудников ГНС с проведением соответствующей кадровой работы внутри налоговой службы, а также решению других важных вопросов в указанном направлении.

Обозначено, что целью реализации поставленных задач является создание благоприятных условий торговцам рынков, снижение для них аренды торговых помещений, а также выявление теневого дохода владельцев торговых точек и торгово-рыночных комплексов.

Обозначено, что действия ГКНБ по пресечению теневого дохода, коррупции и взяточничества во всех сферах жизнедеятельности государства будет только усиливаться".