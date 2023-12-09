Погода
$ 89.27 - 89.71
€ 95.85 - 96.85

В Чуйской области началось строительство завода по производству окон

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство завода по производству окон ОсОО "Гласслэнд компани". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в своем выступлении Акылбек Жапаров отметил, что государство создает благоприятные экономические условия для ведения бизнеса в Кыргызстане.

"За последние три года через фонды и банки мы вложили крупные суммы в более тысячи заводов, фабрик, предприятий. Это открыло новые возможности для предпринимателей. Мы обязательно должны поддерживать импортозамещающее и экспортоориентированное производство. Это положительно скажется на макроэкономических показателях, доходах бюджета", - сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что Кыргызско-Российский фонд развития подписал соглашение о предоставлении ОсОО "Гласлэнд компани" финансовой поддержки в размере 5,3 млн долларов на строительство нового завода по производству окон. При полном запуске завода рабочими местами будет обеспечено 300 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434023
Теги:
Акылбек Жапаров, строительство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  