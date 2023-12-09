В Чуйской области началось строительство завода по производству окон

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство завода по производству окон ОсОО "Гласслэнд компани". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в своем выступлении Акылбек Жапаров отметил, что государство создает благоприятные экономические условия для ведения бизнеса в Кыргызстане.

"За последние три года через фонды и банки мы вложили крупные суммы в более тысячи заводов, фабрик, предприятий. Это открыло новые возможности для предпринимателей. Мы обязательно должны поддерживать импортозамещающее и экспортоориентированное производство. Это положительно скажется на макроэкономических показателях, доходах бюджета", - сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что Кыргызско-Российский фонд развития подписал соглашение о предоставлении ОсОО "Гласлэнд компани" финансовой поддержки в размере 5,3 млн долларов на строительство нового завода по производству окон. При полном запуске завода рабочими местами будет обеспечено 300 человек.