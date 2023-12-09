Погода
$ 89.27 - 89.71
€ 95.85 - 96.85

В Бишкеке пройдет новогодняя ярмарка

159  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торгово-промышленная палата КР приглашает всех желающих на новогоднюю ярмарку, которая пройдет 27 декабря с 10:00 до 22:00 в торговом центре "Дордой Плаза". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ярмарка проводится с целью поддержки и продвижения женского предпринимательства в Кыргызстане. Вас ждут выступления звезд кыргызской эстрады, мастер-классы по ведению бизнеса на маркетплейсах Ozon и Wildberries, розыгрыш ценных призов. На ярмарке будет представлено много замечательной, уникальной, качественной, отечественной продукции, произведенной женщинам Кыргызстана. Часть средств, полученных от продаж, будет направлена на помощь кризисным центрам в рамках кампании "16 дней против гендерного насилия", которая проводится совместно с "ООН женщины" в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434024
Теги:
ярмарка, Бишкек, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  