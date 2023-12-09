В Бишкеке пройдет новогодняя ярмарка

Торгово-промышленная палата КР приглашает всех желающих на новогоднюю ярмарку, которая пройдет 27 декабря с 10:00 до 22:00 в торговом центре "Дордой Плаза". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ярмарка проводится с целью поддержки и продвижения женского предпринимательства в Кыргызстане. Вас ждут выступления звезд кыргызской эстрады, мастер-классы по ведению бизнеса на маркетплейсах Ozon и Wildberries, розыгрыш ценных призов. На ярмарке будет представлено много замечательной, уникальной, качественной, отечественной продукции, произведенной женщинам Кыргызстана. Часть средств, полученных от продаж, будет направлена на помощь кризисным центрам в рамках кампании "16 дней против гендерного насилия", которая проводится совместно с "ООН женщины" в Кыргызстане.