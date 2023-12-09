Погода
$ 89.27 - 89.71
€ 95.85 - 96.85

Бишкекская мэрия наградила чемпиона мира наручными часами

156  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков вручил чемпиону мира по боксу среди юниоров 2023 года Амантуру Джумаеву наручные часы мэрии города Бишкека. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, личный тренер спортсмена Бейшен Сабатаров получил золотой значок, а рефери Мукаш Ырсалиев - серебряный.

Отметим, награждение состоялось во Дворце спорта во время финальных поединков чемпионата Кыргызстана.

Боксер выиграл золотую медаль чемпионата мира среди юношей, который прошел в Ереване.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434027
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  