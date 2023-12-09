Бишкекская мэрия наградила чемпиона мира наручными часами

Первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков вручил чемпиону мира по боксу среди юниоров 2023 года Амантуру Джумаеву наручные часы мэрии города Бишкека. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, личный тренер спортсмена Бейшен Сабатаров получил золотой значок, а рефери Мукаш Ырсалиев - серебряный.

Отметим, награждение состоялось во Дворце спорта во время финальных поединков чемпионата Кыргызстана.

Боксер выиграл золотую медаль чемпионата мира среди юношей, который прошел в Ереване.