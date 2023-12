Рекордный рост: товарооборот Кыргызстана с Южной Кореей достиг $1 млрд

Об основных преимуществах ведения бизнеса в Кыргызстане рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на корейско-кыргызском бизнес-форуме, который состоялся в Бишкеке.

"Прежде всего, отрадно отметить рекордный рост товарооборота Южной Кореи с нашей страной. По данным статистики таможенных органов Южной Кореи, за январь-октябрь 2023 года товарооборот вырос в 3,78 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года и достиг почти $1 млрд. Конечно, это внушает оптимизм и надежду на дальнейшее развитие торгово-экономических отношений и реализацию совместных инвестиционных и бизнес-проектов с корейской стороной", - сказал глава МДС.

Уже сейчас, согласно официальным данным, у нас в стране действуют более 40 предприятий с корейским участием. В том числе присутствуют такие ведущие мировые бренды корейского происхождения, как Samsung, KIA, Hyundai. Недавно зашел на рынок лидер телекоммуникационной индустрии Кореи - Korea Telecom и BC Card Со., Ltd. и Smartro Co., Ltd.

В числе преимуществ ведения бизнеса в Кыргызстане Аскар Сыдыков отметил беспошлинный доступ к рынкам с населением более 1 млрд человек благодаря членству Кыргызстана в ЕАЭС и преференциальным торговым режимам со странами Европейского союза (Всеобщая система преференций - ВСП+) и Соединенными Штатами (ВСП), а также партнерству с международными организациями, включая, Всемирную торговую организацию (ВТО), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию Объединенных Наций (ООН), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие.

"В Кыргызстане активно развивается государственно-частный диалог, растет роль бизнес-сообщества в жизни страны. Поэтому мы, со стороны бизнес-сообщества, всегда готовы предоставлять информацию заинтересованным предпринимателям из Кореи и содействовать их успешной экономической деятельности в стране", - подвел итог встречи глава МДС.

Организаторами форума выступили посольство Республики Корея в КР совместно с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA). В работе форума приняли участие посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ и глава региональной штаб-квартиры KOTRA в СНГ Ким Сонг Су. Участники встречи обменялись информацией о бизнес-климате в странах СНГ и Кыргызстане, а также рассмотрели возможности содействия в налаживании контактов между корейскими и кыргызскими предпринимателями.