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В Чолпон-Ате завершилось строительство новой пожарной части

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- Светлана Лаптева
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В Чолпон-Ате состоялась торжественная церемония, посвященная успешному завершению строительства пожарно-спасательной части, построенной в рамках трёхстороннего сотрудничества Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Правительства Республики Корея, Корейского Агентства по Международному Сотрудничеству (KOICA) и Программы развития ООН (ПРООН).

На церемонии в Чолпон-Ате присутствовали полномочный представитель Президента в Иссык-Кульской области, Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызской Республике, Страновой директор KOICA, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

По данным пресс-службы ПРООН КР, это достижение является результатом совместных усилий KOICA и Министерства чрезвычайных ситуаций в рамках более широкой инициативы по строительству четырёх пожарно-спасательных частей по всему Кыргызстану, включая Бишкек, Ош и Сузак (Джалал-Абадская область). Сотрудничество направлено не только на укрепление потенциала Кыргызской Республики в области управления рисками стихийных бедствий, но и на поставку современного противопожарного оборудования и техники, а также на повышение общего качества противопожарных услуг. Наряду с технической помощью ПРООН улучшила условия труда пожарных, обеспечила учёт гендерного равенства, расширила всеобщий доступ к пожарным службам и обеспечила соблюдение принципов устойчивого развития.

Министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев отметил своевременность проекта, учитывая ежегодный рост количества пожаров, особенно в отопительный сезон, и сказал: "Крупные пожары по всему миру, унесшие жизни многих людей и превратившие горные леса в пепел, в очередной раз призваны усилить усилия пожарных и спасателей на территории Кыргызстана. В рамках сотрудничества мы успешно реализовали начальные этапы грантового проекта повышения потенциала пожарно-спасательной службы общей суммой 8 миллионов долларов США"..

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в КР Ли Вонджэ отметил: "С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Корея и Кыргызстан расширили сотрудничество в различных областях, и мы надеемся, что обмены и сотрудничество между двумя странами будут расширяться и углубляться в будущем. Правительство Кореи планирует продолжать укреплять сотрудничество в целях развития для содействия социально-экономическому развитию Кыргызстана и улучшения качества жизни его народа".

Страновой директор KOICA Ли Джонгсу отметил растущую глобальную распространённость стихийных бедствий, подчеркнув ключевую роль снижения риска стихийных бедствий: "В дополнение к основным областям сотрудничества, таким как государственное управление, сельское хозяйство и развитие сельских районов, KOICA будет укреплять сотрудничество в целях повышения нашей способности реагировать на изменение климата, загрязнение окружающей среды и различные связанные с этим проблемы".

Александра Соловьёва, постоянный представитель ПРООН, подчеркнула важность снижения риска стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные климатические ситуации. Она отметила: "Мы объединили усилия, чтобы расширить доступ более 400 000 человек к получению своевременной помощи в случае чрезвычайных ситуаций. Мы работали над сокращением времени реагирования на инциденты, предоставляя современное оборудование и технологии, которые играют ключевую роль в спасении жизней людей в Иссык-Кульской области".

ПРООН успешно модернизировала средства и оборудование противопожарной защиты в целях сокращения числа жертв и физического ущерба в результате пожаров. Укрепление противопожарного потенциала направлено на защиту уязвимых слоёв населения, особенно женщин и детей.

В то время как пожарно-спасательная часть в Чолпон-Ате уже функционирует, строительство в Бишкеке, Оше и Сузаке продолжается и, как ожидается, будет завершено в следующем году. Ожидается, что эти пожарные части ещё больше укрепят устойчивость страны к возможным стихийным бедствиям. Успешное завершение строительства части в Чолпон-Ате знаменует собой значительный шаг на пути к более безопасному и надёжному будущему для жителей Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/434030
Теги:
МЧС, ПРООН, Кыргызстан
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