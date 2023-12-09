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В Бишкеке проходят сельскохозяйственные ярмарки

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- Светлана Лаптева
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Минсельхоз КР приглашает горожан и фермеров на Бишкекские сельскохозяйственные ярмарки 9-10 декабря 2023 года, которые будут проходить каждые выходные до 31 декабря.

Цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Так же приглашаем сельскохозяйственных производителей желающих принять участие на ярмарке, просим обращаться по номеру телефона 0555 34 60 60

Ярмарка будет проходить в Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула.


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URL: https://www.vb.kg/434031
Теги:
Минсельхоз, ярмарка, Бишкек
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