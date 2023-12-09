В Бишкеке проходят сельскохозяйственные ярмарки

Минсельхоз КР приглашает горожан и фермеров на Бишкекские сельскохозяйственные ярмарки 9-10 декабря 2023 года, которые будут проходить каждые выходные до 31 декабря.

Цель ярмарок - поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей в поставке сельхозпродукции горожанам по оптовым ценам.

Так же приглашаем сельскохозяйственных производителей желающих принять участие на ярмарке, просим обращаться по номеру телефона 0555 34 60 60

Ярмарка будет проходить в Первомайском районе - с 8:00 до 18:00 на улице Раззакова между Киевской и Токтогула.